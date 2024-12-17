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Posted 17 декабря, 13:52

Published 17 декабря, 13:52

Modified 17 декабря, 13:55

Updated 17 декабря, 13:55

Белгородскому органу исполнилось 13 лет

Король инструментов отпраздновал день рождения в Белгороде: 13 лет органной музыке

17 декабря 2024, 13:52
Фото: bel.ru.

Белгородскому органу исполнилось 13 лет

Сюжет
Новости Белгорода
Орган Белгородской филармонии отметил 13-летие. Король инструментов звучал даже в пандемию и трудные времена, объединяя поколения. Близится 1000-й концерт органа в Белгороде. Почему его называют порталом к вечности и чем удивляет уникальный инструмент?

Белгородский орган — единственный в Черноземье

История органа Белгородской филармонии началась 13 лет назад, 15 декабря, когда впервые в его зале зазвучали величественные аккорды. Этот инструмент — единственный во всём Черноземье: ни в Курске, ни в Липецке, ни в Воронеже, ни в Тамбове подобного ему нет. За 13 лет он объединил вокруг себя тысячи слушателей, сотни исполнителей и музыкальные традиции разных стран. В Белгород приезжали органисты из России, Испании и других стран, чтобы стать частью истории «короля инструментов».

Исполнять сложные партии и демонстрировать уникальные возможности инструмента — особая задача, с которой в Белгороде справляется Тимур Халиуллин. Он — единственный профессиональный органист на всё Черноземье. Его выступления показывают, как многогранен орган, звучащий то как симфонический оркестр, то как солирующий инструмент, будто соединяя в себе весь мир музыки. К слову, близится уже 1000-й концерт органа в белгородской филармонии.

Праздничная программа — от Баха до современности

День рождения органа филармония встретила уникальной программой, собравшей всё богатство его звучания:

  • сольные и ансамблевые композиции;
  • произведения для органа со струнным оркестром — редкий и изысканный формат;
  • орган в сопровождении человеческого голоса, клавесина и рояля.

И, конечно же, не обошлось без классики. Как и 13 лет назад, первый аккорд торжества — бессмертная «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха.

Видео: bel.ru. Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха

Музыка, которая переживет века

Орган называют порталом для общения с вечным. За 13 лет на его величественном звучании уже выросло целое поколение слушателей, и благодаря своей долговечности этот инструмент услышат ещё многие поколения.

Сегодня главной целью филармонии является формирование новой музыкальной культуры: инструмент немецкого происхождения становится настоящим «русским» достоянием, доступным каждому слушателю.

Этот 13-летний юбилей — лишь начало долгой истории, которую будет продолжать каждый новый концерт. Ведь для музыки, как и для органа, нет границ ни во времени, ни в пространстве.

Видео: bel.ru. Орган в сопровождении человеческого голоса и клавесина
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