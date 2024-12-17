Король инструментов отпраздновал день рождения в Белгороде: 13 лет органной музыке

История органа Белгородской филармонии началась 13 лет назад, 15 декабря, когда впервые в его зале зазвучали величественные аккорды. Этот инструмент — единственный во всём Черноземье: ни в Курске, ни в Липецке, ни в Воронеже, ни в Тамбове подобного ему нет. За 13 лет он объединил вокруг себя тысячи слушателей, сотни исполнителей и музыкальные традиции разных стран. В Белгород приезжали органисты из России, Испании и других стран, чтобы стать частью истории «короля инструментов».