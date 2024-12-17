Король инструментов отпраздновал день рождения в Белгороде: 13 лет органной музыке

Posted 17 декабря, 13:52
Published 17 декабря, 13:52
Modified 17 декабря, 13:55
Updated 17 декабря, 13:55
История органа Белгородской филармонии началась 13 лет назад, 15 декабря, когда впервые в его зале зазвучали величественные аккорды. Этот инструмент — единственный во всём Черноземье: ни в Курске, ни в Липецке, ни в Воронеже, ни в Тамбове подобного ему нет. За 13 лет он объединил вокруг себя тысячи слушателей, сотни исполнителей и музыкальные традиции разных стран. В Белгород приезжали органисты из России, Испании и других стран, чтобы стать частью истории «короля инструментов».
Исполнять сложные партии и демонстрировать уникальные возможности инструмента — особая задача, с которой в Белгороде справляется Тимур Халиуллин. Он — единственный профессиональный органист на всё Черноземье. Его выступления показывают, как многогранен орган, звучащий то как симфонический оркестр, то как солирующий инструмент, будто соединяя в себе весь мир музыки. К слову, близится уже 1000-й концерт органа в белгородской филармонии.
День рождения органа филармония встретила уникальной программой, собравшей всё богатство его звучания:
И, конечно же, не обошлось без классики. Как и 13 лет назад, первый аккорд торжества — бессмертная «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха.
Орган называют порталом для общения с вечным. За 13 лет на его величественном звучании уже выросло целое поколение слушателей, и благодаря своей долговечности этот инструмент услышат ещё многие поколения.
Сегодня главной целью филармонии является формирование новой музыкальной культуры: инструмент немецкого происхождения становится настоящим «русским» достоянием, доступным каждому слушателю.
Этот 13-летний юбилей — лишь начало долгой истории, которую будет продолжать каждый новый концерт. Ведь для музыки, как и для органа, нет границ ни во времени, ни в пространстве.