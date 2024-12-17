Какие будут тарифы на эвакуацию авто в Белгородской области в 2025 году?

Posted 17 декабря, 16:11
Published 17 декабря, 16:11
Modified 17 декабря, 16:11
Updated 17 декабря, 16:11
Недобросовестные владельцы за перемещение своего транспорта на штрафстоянку и его хранение должны будут заплатить от 1628 до 2814 рублей в зависимости от расстояния. А за хранение — от 6 до 66 рублей в час.
Документ вступит в силу уже 1 января 2025 года. Контроль за исполнением приказа остался за начальником управления.
В прошлом году цены несильно отличались, но были всё же чуть ниже. Стоимость эвакуации начиналась от 1614 рублей. А вот за хранение некоторых видов транспорта приходилось платить больше — до 69 рублей в час.