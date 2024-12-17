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Posted 17 декабря, 16:11

Published 17 декабря, 16:11

Modified 17 декабря, 16:11

Updated 17 декабря, 16:11

Эвакуация и хранение авто станут дороже

Какие будут тарифы на эвакуацию авто в Белгородской области в 2025 году?

17 декабря 2024, 16:11
Фото: bel.ru. Эвакуация и хранение авто станут дороже

В Белгородской области установили тарифы на эвакуацию и хранение транспорта

Сюжет
Новости Белгорода
Управление по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области опубликовало приказ об установлении базовых тарифов на перемещение и хранение транспорта. К чему готовиться?

Недобросовестные владельцы за перемещение своего транспорта на штрафстоянку и его хранение должны будут заплатить от 1628 до 2814 рублей в зависимости от расстояния. А за хранение — от 6 до 66 рублей в час.

Документ вступит в силу уже 1 января 2025 года. Контроль за исполнением приказа остался за начальником управления.

В прошлом году цены несильно отличались, но были всё же чуть ниже. Стоимость эвакуации начиналась от 1614 рублей. А вот за хранение некоторых видов транспорта приходилось платить больше — до 69 рублей в час.

Таблица тарифовТаблица тарифов
Таблица тарифов. Фото: документ правительства
Стали известны тарифы на эвакуацию авто белгородцев
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Задержание#Штрафстоянка#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Цены и тарифы
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