График выплат детских пособий в январе 2025 года в Белгородской области

Posted 17 декабря, 15:25
Published 17 декабря, 15:25
Modified 17 декабря, 15:26
Updated 17 декабря, 15:26
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (так оно называется официально) с 01.01.2023 заменило собой следующие пособия:
Пособие выплачивается только семьям (гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения по месту жительства (пребывания).
Прожиточный минимум — это установленный законодательно минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определённого уровня жизни в регионе.
В 2025 году в Белгородской области продолжится программа единого пособия для детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума региона. В 2025 году в Белгородской областиожидается индексация прожиточного минимума.
График перечисления детских пособий каждый год изменяется с учётом новогодних праздников и выходных дней. В 2025 году жители России будут отдыхать с 29 декабря по 8 января включительно. Рабочие дни начнутся 9 января и продлятся до 10-го, после чего снова наступят выходные — 11 и 12 января.
Социальный фонд России (СФР) установил новые даты перечисления выплат, из-за чего детские пособия в январе 2025 года белгородцыполучать не будут. Согласно решению СФР, средства за декабрь 2024 года поступят досрочно — 27 и 28 декабря, двумя отдельными транзакциями на банковские карты. Таким образом, семьи получат денежные суммы сразу за два месяца. Для тех, у кого отсутствует банковский счет, выплаты можно будет получить через почтовые отделения с 3 по 25 января 2025 года.
В Белгородской области предусмотрены дополнительные меры поддержки для семей с детьми, которые включают выплаты, основанные на доходах семьи и особых обстоятельствах. Среди них есть следующие категории:
Ежемесячное пособие для беременных женщин
Это пособие предназначено для женщин, ставших на учёт по беременности на ранних сроках.
Поддержка семей, где отец проходит военную службу
Матери или опекуны, воспитывающие ребёнка, получают ежемесячную финансовую помощь.
Единовременные выплаты при рождении ребёнка
Для студенческих семей при рождении первого ребёнка выплачивается сумма в размере 100 тысяч рублей.
В случае рождения пятого и последующих детей предусмотрено пособие в размере 50 тысяч рублей.
Пособия на детей до 3 лет
Размер выплат зависит от уровня дохода семьи и может составлять от 50% до 100% от величины прожиточного минимума.
Региональный материнский капитал
Материнский капитал выплачивается семьям, в которых родился третий и последующие дети. В 2024 году размер выплаты составляет 90 570 рублей. Эти средства могут быть направлены на:
Субсидии и помощь многодетным семьям
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий
Семьи, в которых родилась двойня, могут претендовать на единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Для семей с тройней сумма этой выплаты увеличивается до 300 тысяч рублей.
Для многодетных семей региона предоставляется следующая помощь:
Малоимущим семьям пмощь предоставляется на основе уровня дохода семьи, с возможностью получения социальных пособий и льгот в соответствии с региональными нормативными актами.
Проверка права на выплату:
обратиться в Управление соцзащиты Белгородской области по адресу г. Белгород, проспект Славы, д. 24 или по телефону +7 (4722) 27-62-25;
использовать региональный портал услуг gosuslugi 31.ru.
уточнить информацию на официальном сайте социальной защиты.
Необходимые документы:
заявление;
удостоверение личности заявителя;
свидетельство о рождении ребенка;
реквизиты банковского счёта для перечисления средств;
справка о доходах семьи.
Подача заявления:
через портал Госуслуги;
в МФЦ по адресам: ул. Есенина, д. 9 или проспект Славы, д. 25;
непосредственно в отделы социальной защиты населения.
Срок рассмотрения — до 10 дней, а в случае необходимости подтверждения дохода справками или отсутствия информации в рамках межведомственного контроля — до 20 рабочих дней.
Для получения детских пособий в Белгородской области необходимо представить следующие документы:
Лучше заранее узнать полный перечень документов, чтобы не возникло проблем с оформлением.
Заявителям на пособие необходимо знать о новых правилах, которые определяют нуждаемость семьи с детьми. Чтобы претендовать на помощь от государства, общий доход не должен превышать прожиточный минимум за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Адрес: Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62
Электронная почта: socbel@beladm.ru, opekabel31@beladm.ru
Телефон: 33-43-07
Сайт: соцбел.рф
С 1 января 2025 года размеры единого и региональных пособий изменятся в связи с индексацией. Пособия будут автоматически пересчитаны, даже если заявление было подано в 2024 году. Подача нового заявления или ожидание определенного срока не требуется — обновленный размер выплат будет автоматически рассчитан и поступит в феврале.
Данная информация носит ознакомительный характер и актуальна на момент публикации. Для получения более точных данных рекомендуется обратиться в органы социальной защиты.