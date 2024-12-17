График выплат детских пособий в январе 2025 года в Белгородской области

Социальный фонд России (СФР) установил новые даты перечисления выплат, из-за чего детские пособия в январе 2025 года белгородцыполучать не будут. Согласно решению СФР, средства за декабрь 2024 года поступят досрочно — 27 и 28 декабря, двумя отдельными транзакциями на банковские карты. Таким образом, семьи получат денежные суммы сразу за два месяца. Для тех, у кого отсутствует банковский счет, выплаты можно будет получить через почтовые отделения с 3 по 25 января 2025 года.