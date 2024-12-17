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Posted 17 декабря, 15:25

Published 17 декабря, 15:25

Modified 17 декабря, 15:26

Updated 17 декабря, 15:26

График выплат детских пособий в январе 2025 года в Белгородской области

График выплат детских пособий в январе 2025 года в Белгородской области

17 декабря 2024, 15:25
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Дети
В январе 2025 года в Белгородской области будут произведены изменения в графике выплат детских пособий. В связи с новыми решениями правительства и региональными корректировками важно знать, когда именно ждать выплаты и каковы изменения в их размере.

Основные изменения в выплатах детских пособий в 2025 году

Единое пособие на детей: новые размеры и условия

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (так оно называется официально) с 01.01.2023 заменило собой следующие пособия:

  • Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет;
  • Пособие на ребёнка от 8 до 17 лет;
  • Региональное пособие на третьего ребёнка до 3 лет;
  • Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
    беременности;
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности — это неработающие и не уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам или уходу за ребёнком.

Пособие выплачивается только семьям (гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения по месту жительства (пребывания).

Прожиточный минимум — это установленный законодательно минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определённого уровня жизни в регионе.

Индексация пособий: как изменится размер выплат

В 2025 году в Белгородской области продолжится программа единого пособия для детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума региона. В 2025 году в Белгородской областиожидается индексация прожиточного минимума.

  • Для трудоспособного населения в следующем году составит 16 237 рублей (было 14 149),
  • Для пенсионеров — 12 811 рублей (было 11 164),
  • Для детей — 14 449 рублей (было 12 592),
  • Средняя величина на душу населения достигнет 14 896 рублей (было 12 981).
Фото: 1MI

График выплат в январе 2025 года

Особенности графика выплат в праздничные дни

График перечисления детских пособий каждый год изменяется с учётом новогодних праздников и выходных дней. В 2025 году жители России будут отдыхать с 29 декабря по 8 января включительно. Рабочие дни начнутся 9 января и продлятся до 10-го, после чего снова наступят выходные — 11 и 12 января.

Сроки перечисления пособий в Белгородской области

Социальный фонд России (СФР) установил новые даты перечисления выплат, из-за чего детские пособия в январе 2025 года белгородцыполучать не будут. Согласно решению СФР, средства за декабрь 2024 года поступят досрочно — 27 и 28 декабря, двумя отдельными транзакциями на банковские карты. Таким образом, семьи получат денежные суммы сразу за два месяца. Для тех, у кого отсутствует банковский счет, выплаты можно будет получить через почтовые отделения с 3 по 25 января 2025 года.

Фото: ru.freepik.com

Региональные выплаты в Белгородской области

Дополнительные меры поддержки для семей с детьми

В Белгородской области предусмотрены дополнительные меры поддержки для семей с детьми, которые включают выплаты, основанные на доходах семьи и особых обстоятельствах. Среди них есть следующие категории:

Ежемесячное пособие для беременных женщин

Это пособие предназначено для женщин, ставших на учёт по беременности на ранних сроках.

Поддержка семей, где отец проходит военную службу

Матери или опекуны, воспитывающие ребёнка, получают ежемесячную финансовую помощь.

Единовременные выплаты при рождении ребёнка

Для студенческих семей при рождении первого ребёнка выплачивается сумма в размере 100 тысяч рублей.

В случае рождения пятого и последующих детей предусмотрено пособие в размере 50 тысяч рублей.

Пособия на детей до 3 лет

Размер выплат зависит от уровня дохода семьи и может составлять от 50% до 100% от величины прожиточного минимума.

Региональный материнский капитал

Материнский капитал выплачивается семьям, в которых родился третий и последующие дети. В 2024 году размер выплаты составляет 90 570 рублей. Эти средства могут быть направлены на:

  • улучшение жилищных условий (приобретение или строительство жилья),
  • капитальный ремонт жилых помещений,
  • погашение ипотеки,
  • образование детей,
  • реабилитацию детей-инвалидов.

Субсидии и помощь многодетным семьям

  • Компенсация за коммунальные услуги: скидка 50% на оплату ЖКХ.
  • Бесплатное питание для детей из многодетных семей в школах.
  • Компенсация затрат на школьную форму для первоклассников.
  • Бесплатное посещение музеев, выставок и парков один раз в месяц.
  • Предоставление земельных участков для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства.
  • Освобождение от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью до 100 л. с.
  • Льготное оздоровление детей в лагерях и санаториях.
  • Займы на строительство жилья: до 1 миллиона рублей на срок до 17 лет под 5% годовых с отсрочкой платежей на два года.
  • Списание части ипотечного кредита: до 450 тысяч рублей для семей, в которых третий и последующие дети были рождены после 1 января 2019 года.

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий

Семьи, в которых родилась двойня, могут претендовать на единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Для семей с тройней сумма этой выплаты увеличивается до 300 тысяч рублей.

Фото: ru.freepik.com

Поддержка многодетных и малоимущих семей

Для многодетных семей региона предоставляется следующая помощь:

  • Компенсация школьной формы — для детей, поступивших в первый класс, выплачивается однократно.
  • Компенсация проезда к месту учебы и обратно — возмещаются расходы на городской транспорт (кроме такси) и автобусы пригородных маршрутов. Не предоставляется, если школьный автобус осуществляет подвоз.
  • Льготное питание — для учащихся общеобразовательных школ.
  • Компенсация части стоимости обучения — для студентов, получающих первое среднее профессиональное образование на платной основе, в размере 50% стоимости обучения.

Малоимущим семьям пмощь предоставляется на основе уровня дохода семьи, с возможностью получения социальных пособий и льгот в соответствии с региональными нормативными актами.

Фото: ru.freepik.com

Как оформить региональные пособия

  1. Проверка права на выплату:

    • обратиться в Управление соцзащиты Белгородской области по адресу г. Белгород, проспект Славы, д. 24 или по телефону +7 (4722) 27-62-25;

    • использовать региональный портал услуг gosuslugi 31.ru.

    • уточнить информацию на официальном сайте социальной защиты.

  2. Необходимые документы:

    • заявление;

    • удостоверение личности заявителя;

    • свидетельство о рождении ребенка;

    • реквизиты банковского счёта для перечисления средств;

    • справка о доходах семьи.

  3. Подача заявления:

    • через портал Госуслуги;

    • в МФЦ по адресам: ул. Есенина, д. 9 или проспект Славы, д. 25;

    • непосредственно в отделы социальной защиты населения.

Срок рассмотрения — до 10 дней, а в случае необходимости подтверждения дохода справками или отсутствия информации в рамках межведомственного контроля — до 20 рабочих дней.

Фото: 1MI

Как получить детские пособия в январе 2025 года

Необходимые документы для оформления пособий

Для получения детских пособий в Белгородской области необходимо представить следующие документы:

  • Заявление о назначении пособия.
  • Паспорт и СНИЛС заявителя.
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Справка с работы 2-НДФЛ или документ, подтверждающий доход за два предшествующих год;
  • Другие документы в зависимости от категории семьи.

Лучше заранее узнать полный перечень документов, чтобы не возникло проблем с оформлением.

Рекомендации по проверке статуса выплат

Заявителям на пособие необходимо знать о новых правилах, которые определяют нуждаемость семьи с детьми. Чтобы претендовать на помощь от государства, общий доход не должен превышать прожиточный минимум за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Контактные данные органов социальной защиты

Адрес: Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62

Электронная почта: socbel@beladm.ru, opekabel31@beladm.ru

Телефон: 33-43-07

Как подготовиться к изменениям в выплатах пособий

С 1 января 2025 года размеры единого и региональных пособий изменятся в связи с индексацией. Пособия будут автоматически пересчитаны, даже если заявление было подано в 2024 году. Подача нового заявления или ожидание определенного срока не требуется — обновленный размер выплат будет автоматически рассчитан и поступит в феврале.

Данная информация носит ознакомительный характер и актуальна на момент публикации. Для получения более точных данных рекомендуется обратиться в органы социальной защиты.

Фото: ru.freepik.com
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Многодетная семья#Семья#Социальные выплаты#Выплаты#Белгород#Молодая семья#Малообеспеченная семья#Студенческая семья#Молообеспеченная семья
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