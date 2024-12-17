Есть раненый и разрушения: оперштаб — о том, что произошло в Белгородской области

Posted 17 декабря, 06:15
Published 17 декабря, 06:15
Modified 17 декабря, 06:17
Updated 17 декабря, 06:17
В минувший понедельник по Белгородской области выпустили 59 снарядов и 22 беспилотника. Есть последствия.
В Валуйском округе ранен мужчина. Он пострадал при атаке БПЛА на грузовик. Водителю уже оказали медпомощь, лечиться он будет амбулаторно. Грузовик в результате атаки повреждён.
В Шебекинском округе разрушения после ударов ВСУ выявили в двух частных домах и соцобъекте. Ещё один соцобъект повреждён в Белгородском районе, там же пострадала котельная.
Последствий атак нет в Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском округе.