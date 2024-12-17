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Posted 17 декабря, 06:15

Published 17 декабря, 06:15

Modified 17 декабря, 06:17

Updated 17 декабря, 06:17

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Есть раненый и разрушения: оперштаб — о том, что произошло в Белгородской области

17 декабря 2024, 06:15
Фото: bel.ru. ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов и 22 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Ранен водитель грузовика, есть разрушения в домах, соцобъектах, повреждён транспорт. Что ещё известно о последствиях атак ВСУ на регион 16 декабря, рассказали в оперштабе.

В минувший понедельник по Белгородской области выпустили 59 снарядов и 22 беспилотника. Есть последствия.

В Валуйском округе ранен мужчина. Он пострадал при атаке БПЛА на грузовик. Водителю уже оказали медпомощь, лечиться он будет амбулаторно. Грузовик в результате атаки повреждён.

В Шебекинском округе разрушения после ударов ВСУ выявили в двух частных домах и соцобъекте. Ещё один соцобъект повреждён в Белгородском районе, там же пострадала котельная.

Последствий атак нет в Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском округе.

Мужчина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик в Белгородской области
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