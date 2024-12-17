Ефимов: В Даниловском районе планируется реорганизация участка по программе КРТ

По информации министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в соответствии с проектом на площадке запланировано строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже ЖК будут работать магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории разобьют газоны, будут обустроены зоны для пеших прогулок, занятий спортом и отдыха, проложены дороги.