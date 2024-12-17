Ефимов: В Даниловском районе планируется реорганизация участка по программе КРТ

Posted 17 декабря, 19:33
Published 17 декабря, 19:33
Modified 17 декабря, 19:33
Updated 17 декабря, 19:33
Об этом, по данным mos.ru, проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, который рассказал: «Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий».
Он также отметил, что на этой территории запланировано возведение современного жилья. Объем вложений в развитие площадки предусмотрен в размере 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект предполагается в размере 41,05 миллиона рублей. По словам Ефимова, реализация проекта поможет организовать в Даниловском районе около 80 рабочих мест.
Участок находится рядом со станцией метро «Технопарк» и проспектом Андропова.
По информации министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в соответствии с проектом на площадке запланировано строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже ЖК будут работать магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории разобьют газоны, будут обустроены зоны для пеших прогулок, занятий спортом и отдыха, проложены дороги.
Программа комплексного развития территорий предполагает появление многофункциональных городских кварталов, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации представлены 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа идет согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.