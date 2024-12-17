bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 19:33

Published 17 декабря, 19:33

Modified 17 декабря, 19:33

Updated 17 декабря, 19:33

Ефимов: В Даниловском районе планируется реорганизация участка по программе КРТ

Ефимов: В Даниловском районе планируется реорганизация участка по программе КРТ

17 декабря 2024, 19:33
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе столицы запланирована реорганизация участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения доступен на официальном сайте правительства Москвы.

Об этом, по данным mos.ru, проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, который рассказал: «Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий».

Он также отметил, что на этой территории запланировано возведение современного жилья. Объем вложений в развитие площадки предусмотрен в размере 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект предполагается в размере 41,05 миллиона рублей. По словам Ефимова, реализация проекта поможет организовать в Даниловском районе около 80 рабочих мест.

Участок находится рядом со станцией метро «Технопарк» и проспектом Андропова.

По информации министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в соответствии с проектом на площадке запланировано строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже ЖК будут работать магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории разобьют газоны, будут обустроены зоны для пеших прогулок, занятий спортом и отдыха, проложены дороги.

Программа комплексного развития территорий предполагает появление многофункциональных городских кварталов, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации представлены 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа идет согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика