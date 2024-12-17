Ефимов сообщил, что на юго-востоке столицы 25 га земли застроят производствами

Ефимов рассказал, что с марта 2022 года инвесторы могут арендовать участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Инвестиции в эти проекты могут превысить 20 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.