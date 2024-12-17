Ефимов сообщил, что на юго-востоке столицы 25 га земли застроят производствами

Posted 17 декабря, 13:48
Published 17 декабря, 13:48
Modified 17 декабря, 13:48
Updated 17 декабря, 13:48
Ефимов рассказал, что с марта 2022 года инвесторы могут арендовать участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Инвестиции в эти проекты могут превысить 20 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.
В частности, на юго-востоке города будет построен комплекс, где смогут разместиться компании, работающие в легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Также инвесторы возведут современные заводы по производству станков и строительных материалов.
Москва оказывает всестороннюю поддержку местным промышленникам, как поручил мэр столицы Сергей Собянин. Для размещения станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» город предоставил инвестору земельный участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке один рубль в год и льготный инвестиционный кредит. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, он станет якорным предприятием по разработке и производству отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Кроме того, в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на площадке «Руднево» появится предприятие по выпуску товаров для дома и сада.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков общей площадью свыше 22 гектаров на юго-востоке столицы для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи квадратных метров. Договоры аренды заключены на пять лет без проведения торгов по льготной ставке — один рубль в год.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках МаИП для строительства новых производств город предоставил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.