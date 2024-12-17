Более триллиона рублей хранят жители Черноземья в одном из банков

Posted 17 декабря, 13:05
Published 17 декабря, 13:05
Modified 17 декабря, 13:07
Updated 17 декабря, 13:07
В 2023 году рост был меньше — 21%. При этом большой прирост привлекаемых денег — тенденция, которая замечена по всей России.
Председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Александр Абрамкин рассказал, что в банке изменили вектор взаимоотношений с клиентами, трансформировали сервисы и продукты для управления финансами и планирования будущего.
В современных условиях сбережение средств для россиян становится особенно актуальным.
Ранее мы рассказывали о проекте «Шухов» Сбера и технологического университета, в котором дизайнеры показали, как бы выглядела шуховская башня рядом с белгородской телевышкой и встроили другие конструкции в стиле архитектора в городской ландшафт.