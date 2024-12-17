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Posted 17 декабря, 13:05

Published 17 декабря, 13:05

Modified 17 декабря, 13:07

Updated 17 декабря, 13:07

Более триллиона рублей хранят жители Черноземья в одном из банков

Более триллиона рублей хранят жители Черноземья в одном из банков

17 декабря 2024, 13:05
Фото: bel.ru.
По состоянию на декабрь 2024 года в Центрально-Чернозёмном банке Сбера сумма розничных активов превысила 1 триллион рублей. За год объём средств физлиц в банке вырос на 29%, сообщили в Сбере.

В 2023 году рост был меньше — 21%. При этом большой прирост привлекаемых денег — тенденция, которая замечена по всей России.

Председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Александр Абрамкин рассказал, что в банке изменили вектор взаимоотношений с клиентами, трансформировали сервисы и продукты для управления финансами и планирования будущего.

В современных условиях сбережение средств для россиян становится особенно актуальным.

Ранее мы рассказывали о проекте «Шухов» Сбера и технологического университета, в котором дизайнеры показали, как бы выглядела шуховская башня рядом с белгородской телевышкой и встроили другие конструкции в стиле архитектора в городской ландшафт.

#Евгений Грицков#Экономика#Центрально-чернозёмный банк#Вклады#Сбер
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