Белгородцев просят запастись необходимыми вещами и реже выходить на улицу?

Posted 17 декабря, 12:46
Published 17 декабря, 12:46
Modified 17 декабря, 12:47
Updated 17 декабря, 12:47
В Сети начали распространять объявления, которые якобы развешаны на улицах Шебекинского округа и написаны от лица местной администрации. Обращаются на них к жителям микрорайонов Северный и Машзавод.
Судя по фотографиям, в объявлениях жителей просят реже выходить на улицу, прятать свои автомобили под навесами или в гаражах, а также сложить сумку с необходимыми вещами, аптечкой, едой, водой и топливом.
Однако администрация округа подобные листы по улицам не развешивала и не имеет к ним никакого отношения.
«Такие объявления на территории округа нигде не размещены — в чатах распространяется фотография несуществующего объявления. Доверяйте только той информации, которая опубликована в официальных источниках», — отметил глава округа Владимир Жданов.