bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 12:46

Published 17 декабря, 12:46

Modified 17 декабря, 12:47

Updated 17 декабря, 12:47

Среди белгородцев распространяют новый фейк

Белгородцев просят запастись необходимыми вещами и реже выходить на улицу?

17 декабря 2024, 12:46
Фото: 1MI.

Среди белгородцев распространяют новый фейк

Сюжет
Фейк
В Сети стали публиковать фотографии, на которых якобы шебекинская администрация обращается к жителям двух микрорайонов с просьбой реже выходить на улицу и запастись вещами первой необходимости. Однако такие объявления по улицам не развешивали, сообщил глава округа.

В Сети начали распространять объявления, которые якобы развешаны на улицах Шебекинского округа и написаны от лица местной администрации. Обращаются на них к жителям микрорайонов Северный и Машзавод.

Судя по фотографиям, в объявлениях жителей просят реже выходить на улицу, прятать свои автомобили под навесами или в гаражах, а также сложить сумку с необходимыми вещами, аптечкой, едой, водой и топливом.

Однако администрация округа подобные листы по улицам не развешивала и не имеет к ним никакого отношения.

«Такие объявления на территории округа нигде не размещены — в чатах распространяется фотография несуществующего объявления. Доверяйте только той информации, которая опубликована в официальных источниках», — отметил глава округа Владимир Жданов.
Фото якобы развешанного на улицах объявленияФото якобы развешанного на улицах объявления
Фото якобы развешанного на улицах объявления. Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
На улицах размещают укрытия на случай ядерного взрыва? Что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Фейки «поднимают на возмущение»: что замедляет восстановление домов белгородцев?Назови ребёнка Орешек или Орешница и получи квартиру в новом ЖК? Новый фейкСообщения о терактах в школах Белгородской области — фейк? Отвечает губернатор
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Фейк#Объявления#Фейки#Приграничье#Шебекинский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика