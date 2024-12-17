Белгородцев просят запастись необходимыми вещами и реже выходить на улицу?

Среди белгородцев распространяют новый фейк

Сюжет Фейк

В Сети стали публиковать фотографии, на которых якобы шебекинская администрация обращается к жителям двух микрорайонов с просьбой реже выходить на улицу и запастись вещами первой необходимости. Однако такие объявления по улицам не развешивали, сообщил глава округа.