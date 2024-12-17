Белгородцам рассказали, когда откроется прокат лыж на трассе «Олимпия»

Напомним, что на трассе идёт реконструкция. По завершении работ её протяжённость составит пять километров. Власти пообещали оборудовать и новую смотровую площадку после того, как старую пришлось убрать для расширения трассы. Для этого пришлось и вырубить часть деревьев, вместо них посадят в несколько раз больше новых. Опробовать новую трассу белгородцы смогут уже этой зимой.