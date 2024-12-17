Белгородцам рассказали, когда откроется прокат лыж на трассе «Олимпия»

Posted 17 декабря, 07:06
Published 17 декабря, 07:06
Modified 17 декабря, 07:42
Updated 17 декабря, 07:42
Губернатора спросили, когда начнётся прокат лыж на трассе «Олимпия» в Белгороде. Глава региона ответил, что на сегодня необходимого снежного покрова на трассе ещё нет. Вероятно, территорию будут наполнять искусственным снегом.
Оборудование для этого должно поступить 20 декабря, ещё пять дней потребуется на его установку. Гладков отметил, что с учётом нынешней погоды «уродовать лыжи неправильно». Но они уже в наличии — лыжи для проката на трассе закупили власти.
Напомним, что на трассе идёт реконструкция. По завершении работ её протяжённость составит пять километров. Власти пообещали оборудовать и новую смотровую площадку после того, как старую пришлось убрать для расширения трассы. Для этого пришлось и вырубить часть деревьев, вместо них посадят в несколько раз больше новых. Опробовать новую трассу белгородцы смогут уже этой зимой.