Белгородскую область снова заметёт

Posted 17 декабря, 12:27
Published 17 декабря, 12:27
Modified 17 декабря, 12:29
Updated 17 декабря, 12:29
Днём вторника, 17 декабря, в Белгородской области будет снежно. Северо-западный ветер в отдельных районах усилится до 18 м/с. Возможна метель.
Ночью и днём в регионе температура будет колебаться от -3 °C до +2 °C. В Белгороде ожидается от -1 °C до +1 °C.
Плохая погода продержится в Белгородской до 21:00 18 декабря. Спасатели также рассказали о мерах предосторожности. В случае ЧП следует звонить в службу «112».