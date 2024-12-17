bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 12:27

Published 17 декабря, 12:27

Modified 17 декабря, 12:29

Updated 17 декабря, 12:29

Снег вновь пройдёт в Белгородской области

Белгородскую область снова заметёт

17 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI. Снег вновь пройдёт в Белгородской области

Непогода задержится в Белгородской области

Сюжет
МЧС
Региональное отделение МЧС предупреждает жителей о резком ухудшении погоды. До вечера среды синоптики обещают не просто низкие температуры, но и метель, сильный ветер и гололёд.

Днём вторника, 17 декабря, в Белгородской области будет снежно. Северо-западный ветер в отдельных районах усилится до 18 м/с. Возможна метель.

Ночью и днём в регионе температура будет колебаться от -3 °C до +2 °C. В Белгороде ожидается от -1 °C до +1 °C.

Плохая погода продержится в Белгородской до 21:00 18 декабря. Спасатели также рассказали о мерах предосторожности. В случае ЧП следует звонить в службу «112».

В Белгородской области резко ухудшится погода
Узнать подробнее
Читайте также:
Метель, гололедица и до -9 °C: погода взбодрит белгородцев в пятницу, 13-гоВсё везде и сразу: белгородцам стоит подготовиться к непогодеПока погода позволяет: в Белгороде занялись набережной со стороны Волчанской
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Непогода#Снег#Гололедица#Новости Белгорода#Метель#Ветер#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика