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Posted 17 декабря, 09:56

Published 17 декабря, 09:56

Modified 17 декабря, 09:56

Updated 17 декабря, 09:56

Белгородца приговорили к колонии

Белгородец до смерти забил знакомого, но получил наказание только через 12 лет

17 декабря 2024, 09:56
Фото: 1MI. Белгородца приговорили к колонии

В Белгородской области вынесли приговор по делу 12-летней давности

Сюжет
Прокуратура
Происшествие случилось в октябре 2011 года. 36-летний житель региона избил своего товарища, после чего тот скончался в больнице. Достаточное количество улик против мужчины тогда не нашли, но наказание настигло его спустя 12 лет. Подробности рассказали в прокуратуре.

Житель села Казачье Прохоровского района в ходе конфликта нанёс знакомому множество ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

Следственные действия и экспертизы, проведённые в период с 2011 по 2012 годы, не смогли достоверно установить причастность белгородца к преступлению. Уголовное дело против него закрыли.

Спустя 12 лет все исследования провели вновь, они доказали вину злоумышленника. Его осудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — девять лет исправительной колонии строгого режима и ограничение свобод на 1,5 года.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Криминал#Избиение#Белгород
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