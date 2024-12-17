Белгородец до смерти забил знакомого, но получил наказание только через 12 лет

Posted 17 декабря, 09:56
Published 17 декабря, 09:56
Modified 17 декабря, 09:56
Updated 17 декабря, 09:56
Житель села Казачье Прохоровского района в ходе конфликта нанёс знакомому множество ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.
Следственные действия и экспертизы, проведённые в период с 2011 по 2012 годы, не смогли достоверно установить причастность белгородца к преступлению. Уголовное дело против него закрыли.
Спустя 12 лет все исследования провели вновь, они доказали вину злоумышленника. Его осудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — девять лет исправительной колонии строгого режима и ограничение свобод на 1,5 года.