Белгородец до смерти забил знакомого, но получил наказание только через 12 лет

В Белгородской области вынесли приговор по делу 12-летней давности

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Происшествие случилось в октябре 2011 года. 36-летний житель региона избил своего товарища, после чего тот скончался в больнице. Достаточное количество улик против мужчины тогда не нашли, но наказание настигло его спустя 12 лет. Подробности рассказали в прокуратуре.