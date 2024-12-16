За неделю выплаты получили 3,4 тыс белгородцев и от более тысячи ждут заявлений

Posted 16 декабря, 10:34
Published 16 декабря, 10:34
Modified 16 декабря, 10:36
Updated 16 декабря, 10:36
На прошлой неделе оперштаб согласовал список из 18 населённых пунктов, жителям которых полагаются денежные выплаты. Это и единовременная материальная помощь и компенсация по частичной потере имущества. За прошедшую неделю выплаты получили 3435 человек на общую сумму в 445,6 млн рублей. Это жители Белгорода, Белгородского, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского, Краснояружского районов.
Также, как доложила министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова, в пятницу на проверку и согласование в УМВД передали документы и заявления от 800 белгородцев на 47,2 млн рублей выплат. Далее документацию направят в МЧС.
Кроме того, сегодня, как заявила министр, в УМВД поступят документы от 2190 пострадавших. Это жители населённых пунктов, взятых во внимание с четверга:
Сейчас в работе находятся 2166 заявлений.
Чиновница также рассказала, что не все жители Белгородской области подали заявления на получение материальной помощи. Это 1121 человек из Белгородского района, 42 человека из Борисовского и 13 жителей Красной Яруги. Итого — 1659 белгородцев не подали документы. Главам муниципалитетов порекомендовали проинформировать граждан о том, что необходимо подать заявления.
Что касается поступления новых средств из федерального бюджета, то в пятницу со стороны Белгородской области согласование уже прошло. Вся необходимая информация находится сейчас на согласовании в Минфине РФ. Министерство соцзащиты предполагает, что деньги поступят до конца недели. Так, по второму траншу регион получит не менее 600 млн рублей.
Также ранее Елена Батанова рассказала, что в первую половину текущего года Белгородская область получила более 800 млн рублей на выплаты пострадавшим. Всю сумму, по её словам, освоили. Материальную поддержку получили как минимум 23 тысячи белгородцев.