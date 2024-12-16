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Posted 16 декабря, 10:34

Published 16 декабря, 10:34

Modified 16 декабря, 10:36

Updated 16 декабря, 10:36

Финансы

За неделю выплаты получили 3,4 тыс белгородцев и от более тысячи ждут заявлений

16 декабря 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Финансы

В Белгородской область направят 600 млн на выплату помощи пострадавшим

Сюжет
МЧС
На оперсовещании правительства Белгородской области министр соцзащиты рассказала, что за прошедшую неделю более 3,4 тыс белгородцев получили материальную помощь на 445,6 млн рублей, ещё 800 человек ожидают компенсации на 47,2 млн рублей. В работе — 2166 заявлений, а 1659 белгородцев их не подали.

На прошлой неделе оперштаб согласовал список из 18 населённых пунктов, жителям которых полагаются денежные выплаты. Это и единовременная материальная помощь и компенсация по частичной потере имущества. За прошедшую неделю выплаты получили 3435 человек на общую сумму в 445,6 млн рублей. Это жители Белгорода, Белгородского, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского, Краснояружского районов.

Также, как доложила министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова, в пятницу на проверку и согласование в УМВД передали документы и заявления от 800 белгородцев на 47,2 млн рублей выплат. Далее документацию направят в МЧС.

Кроме того, сегодня, как заявила министр, в УМВД поступят документы от 2190 пострадавших. Это жители населённых пунктов, взятых во внимание с четверга:

  • в Белгородском районе — 12;
  • в Борисовском — 3;
  • в Краснояружском — 2.

Сейчас в работе находятся 2166 заявлений.

Чиновница также рассказала, что не все жители Белгородской области подали заявления на получение материальной помощи. Это 1121 человек из Белгородского района, 42 человека из Борисовского и 13 жителей Красной Яруги. Итого — 1659 белгородцев не подали документы. Главам муниципалитетов порекомендовали проинформировать граждан о том, что необходимо подать заявления.

Что касается поступления новых средств из федерального бюджета, то в пятницу со стороны Белгородской области согласование уже прошло. Вся необходимая информация находится сейчас на согласовании в Минфине РФ. Министерство соцзащиты предполагает, что деньги поступят до конца недели. Так, по второму траншу регион получит не менее 600 млн рублей.

Также ранее Елена Батанова рассказала, что в первую половину текущего года Белгородская область получила более 800 млн рублей на выплаты пострадавшим. Всю сумму, по её словам, освоили. Материальную поддержку получили как минимум 23 тысячи белгородцев.

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