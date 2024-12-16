За неделю выплаты получили 3,4 тыс белгородцев и от более тысячи ждут заявлений

Что касается поступления новых средств из федерального бюджета, то в пятницу со стороны Белгородской области согласование уже прошло. Вся необходимая информация находится сейчас на согласовании в Минфине РФ. Министерство соцзащиты предполагает, что деньги поступят до конца недели. Так, по второму траншу регион получит не менее 600 млн рублей.