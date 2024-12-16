Вячеслав Гладков присвоил ОЭМК почётное звание «Трудовая доблесть Белгородчины»

«В этом году ОЭМК отмечает 50 лет со дня своего основания. Поздравляю всех сотрудников предприятия с этой замечательной датой, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Комбинат на протяжении многих лет не только сохраняет за собой лидирующие позиции в отрасли, но остаётся ярким примером социально ответственного бизнеса и надёжным партнёром, создающим крепкую основу для развития всего региона».