Вячеслав Гладков присвоил ОЭМК почётное звание «Трудовая доблесть Белгородчины»

Posted 16 декабря, 08:49
Published 16 декабря, 08:49
Modified 16 декабря, 08:51
Updated 16 декабря, 08:51
Награда учреждена в 2023 году. Её присваивают за высокие показатели производительности труда и особый вклад в социально-экономическое развитие региона.
«В этом году ОЭМК отмечает 50 лет со дня своего основания. Поздравляю всех сотрудников предприятия с этой замечательной датой, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Комбинат на протяжении многих лет не только сохраняет за собой лидирующие позиции в отрасли, но остаётся ярким примером социально ответственного бизнеса и надёжным партнёром, создающим крепкую основу для развития всего региона».
«ОЭМК — уникальное предприятие, которое задумывалось и строилось с применением самых современных экологичных технологий и оборудования. И полвека назад, и сейчас комбинат — флагман инноваций российской металлургии, гордость Белгородчины и страны, — подчеркнул управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — На комбинате трудятся около 8500 человек. 62 работника ОЭМК были удостоены звания „Заслуженный металлург РФ“. Звание „Почетный металлург“ присвоено 260 сотрудникам. Компания активно инвестирует средства в реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности персонала, улучшение условий и охраны труда, обеспечивает один из лучших социальных пакетов в отрасли».
Решение о строительстве ОЭМК было принято в 1974 году. Создание комбината, работающего по технологии бездоменной металлургии, стало революцией в отечественной сталелитейной промышленности.
Сегодня комбинат сохраняет своё лидерство в технологиях, качестве продукции и экологичности производства. ОЭМК — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие с минимальным воздействием на окружающую среду производить сталь высокого качества.
Старый Оскол благодаря ОЭМК за прошедшие 50 лет стал важным промышленным центром Центральной России. Население города за это время увеличилось в 3 раза и превысило 220 тыс. человек.