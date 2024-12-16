Posted 16 декабря, 19:35
Published 16 декабря, 19:35
Modified 16 декабря, 19:37
Updated 16 декабря, 19:37
Индонезия, в настоящее время входящая в восьмерку крупнейших мировых экономик, поддерживает отношения с Российской Федерацией на протяжении десятилетий. История двустороннего сотрудничества началась в конце XIX века, когда в Джакарте (ранее — Батавии) открыли первое консульство России. В советское время отношения между странами перешли на новый уровень — СССР помогал Индонезии, строя стадионы, магистрали и больницы.
Как рассказал Пахала Нуграха Мансури, занимавший до октября этого года пост замминистра иностранных дел Индонезии, Россия стала одной из первых стран, которые признали независимость Индонезии, что навсегда останется в памяти индонезийских граждан. Также он отметил, что жители РФ и индонезийцы разделяют общие ценности и историческую дружбу. Об этом информирует life.ru.
В фильме сделан акцент на том, что сегодня в перечне ключевых направлений развития Индонезии важное место занимают совместные с Россией проекты: от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС. Культурный взаимообмен государств также находится на пике активности. По словам Никиты Шиликова, главы Русского дома в Джакарте, природа Индонезии удивительна, здесь живут прекрасные люди, желающие с нами общаться и дружить, что чувствуется во всем. «Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение», — заключил он.
Отношение индонезийцев к российской культуре и политике действительно теплое. Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в РФ (2016–2020) Вахид Суприяди признался, что индонезийцы с теплотой отзываются о Владимире Путине, считая, что российский президент обладает суперсилой и является единственным настоящим лидером в мире, за которым нужно следовать. «Мы очень уважаем его за поддержку мусульман, нас это восхищает. Я считаю, что россияне разделяют ценности индонезийцев, мы очень похожи», — подытожил он.
Популярность Индонезии среди российских туристов с каждым годом растет. Только за минувший год страну посетили 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме рассказывают, какие природные и культурные сокровища страны привлекают людей. Это и национальный стадион в Джакарте, построенный еще при поддержке СССР, и современные инфраструктурные проекты, отражающие дух дружбы наших народов.