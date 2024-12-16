У LIFE вышел новый фильм о союзе РФ и Индонезии в рамках проекта «Новый мир»

В фильме сделан акцент на том, что сегодня в перечне ключевых направлений развития Индонезии важное место занимают совместные с Россией проекты: от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС. Культурный взаимообмен государств также находится на пике активности. По словам Никиты Шиликова, главы Русского дома в Джакарте, природа Индонезии удивительна, здесь живут прекрасные люди, желающие с нами общаться и дружить, что чувствуется во всем. «Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение», — заключил он.