bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 19:35

Published 16 декабря, 19:35

Modified 16 декабря, 19:37

Updated 16 декабря, 19:37

У LIFE вышел новый фильм о союзе РФ и Индонезии в рамках проекта «Новый мир»

У LIFE вышел новый фильм о союзе РФ и Индонезии в рамках проекта «Новый мир»

16 декабря 2024, 19:35
Редакция LIFE doc презентовала новый фильм из цикла «Новый мир», посвященный культурным, историческим и экономическим связям Российской Федерации и Индонезии. Картина демонстрирует уникальность взаимодействия двух стран, их богатое наследие и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Индонезия, в настоящее время входящая в восьмерку крупнейших мировых экономик, поддерживает отношения с Российской Федерацией на протяжении десятилетий. История двустороннего сотрудничества началась в конце XIX века, когда в Джакарте (ранее — Батавии) открыли первое консульство России. В советское время отношения между странами перешли на новый уровень — СССР помогал Индонезии, строя стадионы, магистрали и больницы.

Как рассказал Пахала Нуграха Мансури, занимавший до октября этого года пост замминистра иностранных дел Индонезии, Россия стала одной из первых стран, которые признали независимость Индонезии, что навсегда останется в памяти индонезийских граждан. Также он отметил, что жители РФ и индонезийцы разделяют общие ценности и историческую дружбу. Об этом информирует life.ru.

В фильме сделан акцент на том, что сегодня в перечне ключевых направлений развития Индонезии важное место занимают совместные с Россией проекты: от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС. Культурный взаимообмен государств также находится на пике активности. По словам Никиты Шиликова, главы Русского дома в Джакарте, природа Индонезии удивительна, здесь живут прекрасные люди, желающие с нами общаться и дружить, что чувствуется во всем. «Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение», — заключил он.

Отношение индонезийцев к российской культуре и политике действительно теплое. Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в РФ (2016–2020) Вахид Суприяди признался, что индонезийцы с теплотой отзываются о Владимире Путине, считая, что российский президент обладает суперсилой и является единственным настоящим лидером в мире, за которым нужно следовать. «Мы очень уважаем его за поддержку мусульман, нас это восхищает. Я считаю, что россияне разделяют ценности индонезийцев, мы очень похожи», — подытожил он.

Популярность Индонезии среди российских туристов с каждым годом растет. Только за минувший год страну посетили 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме рассказывают, какие природные и культурные сокровища страны привлекают людей. Это и национальный стадион в Джакарте, построенный еще при поддержке СССР, и современные инфраструктурные проекты, отражающие дух дружбы наших народов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика