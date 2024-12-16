Сроки перенесли: когда откроются кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?

Posted 16 декабря, 13:17
Published 16 декабря, 13:17
Modified 16 декабря, 13:17
Updated 16 декабря, 13:17
Сначала планировалось, что кинотеатры вернуться к работе в ноябре. Но это стало невозможным из-за процедуры банкротства, которую проходит сейчас бывший владелец. Выручка предприятий стала так мала, что не могла покрыть огромные убытки. Из-за этого кинотеатры закрылись.
Теперь новое пространство в бывшем здании «Победы» заработает 15 марта 2025 года, рассказал министр культуры региона Константин Курганский на еженедельном совещании правительства.
Сейчас власти держат связь с арбитражным управляющим и следят, чтобы в зданиях было чисто и тепло. Когда имущество бывшего хозяина распродадут, запустят первые кинопоказы.
Напомним, что в «Победе» власти запланировали открыть Центр патриотического воспитания, но фильмы показывать там будут и дальше. Насчёт «Радуги» подробностей нет, но там, скорее всего, тоже появится какое-нибудь арт-пространство.
Их также обещали подключить к системе «Пушкинской карты», чтобы сделать бесплатными для молодёжи.