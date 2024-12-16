bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 13:17

Published 16 декабря, 13:17

Modified 16 декабря, 13:17

Updated 16 декабря, 13:17

«Победа» и «Радуга» могут заработать грядущей весной

Сроки перенесли: когда откроются кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?

16 декабря 2024, 13:17
Фото: bel.ru. «Победа» и «Радуга» могут заработать грядущей весной

В Белгороде перенесли сроки открытия кинотеатров «Победа» и «Радуга»

Сюжет
Новости Белгорода
Причинами закрытия в апреле 2024 года любимых белгородцами кинотеатров стали ковид, санкции и обстрелы. Они просто обанкротились из-за отсутствия посетителей и громких премьер. Тогда власти пообещали, что помогут «Победе» и «Радуге» открыться вновь. Но когда?

Сначала планировалось, что кинотеатры вернуться к работе в ноябре. Но это стало невозможным из-за процедуры банкротства, которую проходит сейчас бывший владелец. Выручка предприятий стала так мала, что не могла покрыть огромные убытки. Из-за этого кинотеатры закрылись.

Теперь новое пространство в бывшем здании «Победы» заработает 15 марта 2025 года, рассказал министр культуры региона Константин Курганский на еженедельном совещании правительства.

Сейчас власти держат связь с арбитражным управляющим и следят, чтобы в зданиях было чисто и тепло. Когда имущество бывшего хозяина распродадут, запустят первые кинопоказы.

Напомним, что в «Победе» власти запланировали открыть Центр патриотического воспитания, но фильмы показывать там будут и дальше. Насчёт «Радуги» подробностей нет, но там, скорее всего, тоже появится какое-нибудь арт-пространство.

Их также обещали подключить к системе «Пушкинской карты», чтобы сделать бесплатными для молодёжи.

«Победу» и «Радугу» в Белгороде снова откроют и внесут в программу «Пушкинской карты»
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»Сначала — ковид, потом — обстрелы: как выживают кинотеатры в Белгороде«Победа» стоять пустой не может: что будет со старейшими кинотеатрами Белгорода?
#Валерия Колесникова#Город#Открытие#Победа#Кинотеатр#Новости Белгорода#Радуга#Белгород#Центр патриотического воспитания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика