Смогут ли белгородцы доехать на поезде в Крым без пересадок круглый год?

Posted 16 декабря, 11:36
Published 16 декабря, 11:36
Modified 16 декабря, 11:38
Updated 16 декабря, 11:38
Как отметил чиновник, в настоящее время по поездам дальнего следования прорабатывается вопрос круглогодичного сообщения по маршруту Белгород — Евпатория, особенно для доставки групп детей в санаторий «Бригантина» и жителей региона в Крым.
Также круглогодичным намерены сделать поезд Белгород — Имеретинский курорт. В настоящее время составы курсируют только в летний период.
Напомним, в РЖД организовали дополнительные поезда, следующие из Белгорода в Москву. Вагоны будут курсировать только в праздничные выходные — начиная с 28 декабря.