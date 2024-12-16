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Posted 16 декабря, 11:36

Published 16 декабря, 11:36

Modified 16 декабря, 11:38

Updated 16 декабря, 11:38

Белгородские власти работают над круглогодичным ж/д сообщением в Крым

Смогут ли белгородцы доехать на поезде в Крым без пересадок круглый год?

16 декабря 2024, 11:36
Фото: 1MI.

Белгородские власти работают над круглогодичным ж/д сообщением в Крым

Во время оперсовещания министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко рассказал о работе в сфере железнодорожных перевозок. В частности, о круглогодичным сообщении с Крымом.

Как отметил чиновник, в настоящее время по поездам дальнего следования прорабатывается вопрос круглогодичного сообщения по маршруту Белгород — Евпатория, особенно для доставки групп детей в санаторий «Бригантина» и жителей региона в Крым.

Также круглогодичным намерены сделать поезд Белгород — Имеретинский курорт. В настоящее время составы курсируют только в летний период.

Напомним, в РЖД организовали дополнительные поезда, следующие из Белгорода в Москву. Вагоны будут курсировать только в праздничные выходные — начиная с 28 декабря.

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#Кристина Семенчук#Москва#Крым#Евпатория#Поезда#Курорт#Санаторий#Белгород#Железнодорожные перевозки
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