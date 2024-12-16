Сезон открыт: рыбак под Белгородом провалился под лёд

Posted 16 декабря, 14:28
Published 16 декабря, 14:28
Modified 16 декабря, 14:28
Updated 16 декабря, 14:28
В минувшие выходные в селе Нижний Ольшанец Белгородского района едва не случилась трагедия. 55-летний местный житель отправился на рыбалку, но вышел на неокрепший лёд и провалился.
Рядом с пострадавшим находились белгородцы, которые заметили случившееся и успели помочь рыбаку, тот уже начал тонуть в холодной воде. Также на помощь прибыли сотрудники поисково-спасательной службы региона.
Пользуясь случаем, в региональном МЧС напомнили, что выходить на неокрепший лёд очень опасно. Также, выходя на рыбалку, нужно одеваться тепло и брать с собой дополнительный комплект сухой одежды.
Проверить толщину льда можно ударом ноги — если лёд затрещит, то выходить на него опасно. В случае если трещины появляются на месте, где вы стоите, стоит лечь на лёд и перекатиться на безопасное место.
Напомним, что в начале 2024 года на белгородских водоёмах погибли четыре человека, что на одного больше, чем в 2023 году.