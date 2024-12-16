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Posted 16 декабря, 14:28

Published 16 декабря, 14:28

Modified 16 декабря, 14:28

Updated 16 декабря, 14:28

Зимняя рыбалка под Белгородом едва не закончилась трагедией

Сезон открыт: рыбак под Белгородом провалился под лёд

16 декабря 2024, 14:28
Фото: 1MI. Зимняя рыбалка под Белгородом едва не закончилась трагедией

Мужчина под Белгородом едва не утонул после зимней рыбалки

Спасти мужчину удалось очевидцам, которые сразу же поспешили на помощь рыбаку. На место также приехали спасатели, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В минувшие выходные в селе Нижний Ольшанец Белгородского района едва не случилась трагедия. 55-летний местный житель отправился на рыбалку, но вышел на неокрепший лёд и провалился.

Рядом с пострадавшим находились белгородцы, которые заметили случившееся и успели помочь рыбаку, тот уже начал тонуть в холодной воде. Также на помощь прибыли сотрудники поисково-спасательной службы региона.

Пользуясь случаем, в региональном МЧС напомнили, что выходить на неокрепший лёд очень опасно. Также, выходя на рыбалку, нужно одеваться тепло и брать с собой дополнительный комплект сухой одежды.

Проверить толщину льда можно ударом ноги — если лёд затрещит, то выходить на него опасно. В случае если трещины появляются на месте, где вы стоите, стоит лечь на лёд и перекатиться на безопасное место.

Напомним, что в начале 2024 года на белгородских водоёмах погибли четыре человека, что на одного больше, чем в 2023 году.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Рыбак#Белгород#Лёд
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