Ребёнок под Белгородом упал и сломал руку: УК заплатит ему полмиллиона рублей

Posted 16 декабря, 14:50
Published 16 декабря, 14:50
Modified 16 декабря, 14:50
Updated 16 декабря, 14:50
Судебный иск подала мама мальчика. Она захотела взыскать с управляющей компании 500 тысяч рублей за то, что та ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по содержанию территории многоквартирного дома.
Суд учёл все представленные доказательства, в том числе возраст и состояние здоровья несовершеннолетнего. Ему понадобилось более года реабилитации, чтобы восстановиться после травмы. Было принято решение удовлетворить просьбу матери.
Апелляционный суд не нашёл оснований для его отмены и оставил решение без изменений.