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Posted 16 декабря, 14:50

Published 16 декабря, 14:50

Modified 16 декабря, 14:50

Updated 16 декабря, 14:50

Юный белгородец поскользнулся на ступенях

Ребёнок под Белгородом упал и сломал руку: УК заплатит ему полмиллиона рублей

16 декабря 2024, 14:50
Фото: bel.ru. Юный белгородец поскользнулся на ступенях

Суд обязал УК под Белгородом заплатить 500 тысяч за травму ребёнка

Сюжет
УК
В ноябре 2022 года 9-летний ребёнок выходил из дома и поскользнулся на образовавшейся из-за холода наледи. Мальчик сломал руку, родители решили взыскать компенсацию с управляющей компании, которая не провела очистку придомовой территории. Подробности рассказали в Белгородском районном суде.

Судебный иск подала мама мальчика. Она захотела взыскать с управляющей компании 500 тысяч рублей за то, что та ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по содержанию территории многоквартирного дома.

Суд учёл все представленные доказательства, в том числе возраст и состояние здоровья несовершеннолетнего. Ему понадобилось более года реабилитации, чтобы восстановиться после травмы. Было принято решение удовлетворить просьбу матери.

Апелляционный суд не нашёл оснований для его отмены и оставил решение без изменений.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Ребенок#Компенсация#Наледь#Белгород#УК
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