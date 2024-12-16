От «кека» до «скуфа»: десятилетие новых слов в русском языке

Для анализа были отобраны запросы с фразами «что такое», «что это» и «что значит». Специалисты выделили топ-5 новых слов, которые вызывали наибольший интерес в каждом году, и проследили, как менялся к ним интерес со временем. Рассматривались только те термины, популярность которых увеличилась как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом. При этом аббревиатуры, имена собственные (включая названия брендов) и слова категории 18+ исключались из исследования.