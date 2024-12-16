От «кека» до «скуфа»: десятилетие новых слов в русском языке

Posted 16 декабря, 07:42
Published 16 декабря, 07:42
Modified 16 декабря, 07:45
Updated 16 декабря, 07:45
Русский язык постоянно развивается и регулярно пополняется новыми словами, которые вызывают интерес у носителей. Некоторые из них быстро входят в повседневный обиход, а другие остаются загадкой для большинства. На основе данных Яндекс.Поиска за период с 2015 по 2024 годы были изучены самые популярные неологизмы и прослежена их эволюция.
Для анализа были отобраны запросы с фразами «что такое», «что это» и «что значит». Специалисты выделили топ-5 новых слов, которые вызывали наибольший интерес в каждом году, и проследили, как менялся к ним интерес со временем. Рассматривались только те термины, популярность которых увеличилась как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом. При этом аббревиатуры, имена собственные (включая названия брендов) и слова категории 18+ исключались из исследования.
Дополнительно из выборки убирались термины, не имеющие очевидного значения, такие как «кчау». Все отобранные слова ранжировались по количеству запросов. Если слово попадало в топ нескольких лет, оно включалось только в первый год своего пика популярности.
В 2024 году пользователи искали значения слов разного характера. Лидерами стали:
Докс
Скуф
Пикми
Нормис
Вонёнизм
Скуфами называют мужчин старше 30 лет, предпочитающих избегать активного образа жизни и не уделяющих внимания своему внешнему виду. Пикми обозначает девушек, старающихся завоевать внимание противоположного пола, а нормис — обычного человека без выдающихся черт.
Термин «докс» употребляется в контексте поиска и распространения личной информации с целью шантажа или давления. Одним из ярких слов года стал «вонёнизм», отражающий тренд на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ, вдохновленный образом южнокорейской модели и певицы Чан Вонён.
Пикми — неологизм, характеризующий девушек, старающихся обратить на себя внимание противоположного пола, часто жертвуя собственными интересами.
Нормис — термин для обозначения обычного, ничем не примечательного человека, без ярких черт характера или стиля.
Каждый год приносил новые термины, от терминов из IT-сферы до сленга молодежных субкультур:
Кек — слово, отражающее смешок или ироничный комментарий.
Крафтовый — описывает что-либо изготовленное вручную или с особой внимательностью к качеству.
Ничоси — выражение удивления, примерно равное «ничего себе».
Панчлайн — кульминационная строка в шутке или реплике, завершающая её смысл.
Дрипка — устройство для вейпинга, генерирующее пар.
Микроблейдинг — косметическая процедура для создания эффекта натуральных бровей.
Вейп — электронная сигарета.
Дратути — шуточное приветствие, смешение слов «здравствуйте» и «привет».
Патимейкер — человек, создающий весёлую и непринуждённую атмосферу на вечеринках.
Рофл — термин, означающий шутку, розыгрыш или смешной момент.
Спиннер — игрушка-антистресс, которую крутят в руках.
Эщкере — эмоциональное междометие, выражающее радость, призыв к какому-либо действию или гордость. Оно стало популярным благодаря рэперу Face.
Флексить — хвастаться, показывать свои достижения или атрибуты.
Чилить — отдыхать, расслабляться.
Райзап — призыв к действиям, мотивационный лозунг (от анг. подниматься, вставать).
Слайм — лизун, желеобразная игрушка для детей.
Сквиши — мягкая игрушка или антистресс, которую приятно сжимать.
Чуитс — яркий образ жизни или замена привычных «привет», «пока», «окей». Пошло от названия жвачки.
Попсокет — аксессуар для телефона, облегчающий удержание гаджета.
Кринж — ощущение испанского стыда за другого человека.
Вислово — успешная вечеринка, тусовка.
Фудпорн — фотографии и видео аппетитной еды, вызывающие желание попробовать блюдо.
Фонк — музыкальный жанр, объединяющий элементы фанка, хип-хопа и джаза.
Глэмпинг — отдых на природе с комфортом уровня гостиницы, дословно: «гламурный кемпинг».
Симп — человек, чрезмерно проявляющий симпатию и заботу к другому человеку.
Локдаун — строгие ограничения передвижения и работы, введённые во время пандемии COVID-19.
Ауф — эмоциональное восклицание, обозначающее восторг или одобрение.
Ковид — сокращённое название коронавируса COVID-19.
Бумер — человек старшего поколения с консервативными взглядами, часто противопоставляемый молодёжи.
Падра — жаргонное обращение, аналог слов «друг», «подруга».
Поп-ит — популярная игрушка-антистресс, состоящая из выпуклостей, которые можно выдавливать.
Симпл-димпл — упрощённая версия поп-ита, более компактная.
Заскамить — обмануть, развести на деньги или ресурсы.
Дрейн — эмоциональное опустошение или потеря мотивации после перенапряжения.
Рилс — короткие видео в соцсетях, аналогичные TikTok.
Альтушка — молодая девушка, представительница субкультуры альт-эстетики.
Кинн — человек или персонаж, с которым пользователь испытывает эмоциональную связь.
Гиджил — желание укусить или ущипнуть любимого человека от непреодолимых чувств к нему.
Анскилл — неопытный, слабый игрок.
Конфколл — сокращение от «конференц-звонок».
Сплитовать — разделение платежа за покупку на несколько частей.
Чиназес — слово, которое обозначает одобрение или удовольствие.
Подкрадули — забавная и необычная обувь.
Квадробика — субкультура и неофициальный вид спорта, где человек двигается на четырех конечностях и имитирует движения животных.
Сватнуть — ложный вызов полиции.
Некоторые неологизмы, такие как «ковид» и «патимейкер», после пика теряли актуальность, переходя в разряд общеизвестных. Однако ряд слов продолжали набирать популярность спустя несколько лет. Например, «рилс» вошел в топ-5 2021 года, но интерес к нему рос в 2023 и 2024 годах. «Кинн», появившийся в 2022 году, также демонстрировал стабильный рост. Более подробные графики можно посмотреть тут.