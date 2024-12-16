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Posted 16 декабря, 07:42

Published 16 декабря, 07:42

Modified 16 декабря, 07:45

Updated 16 декабря, 07:45

От «кека» до «скуфа»: десятилетие новых слов в русском языке

От «кека» до «скуфа»: десятилетие новых слов в русском языке

16 декабря 2024, 07:42
Фото: ru.freepik.com.
Русский язык непрерывно развивается: постоянно добавляются неологизмы, которые отражают изменения в обществе и культуре. Яндекс изучил запросы пользователей за десять лет и выявили самые обсуждаемые слова.

Русский язык постоянно развивается и регулярно пополняется новыми словами, которые вызывают интерес у носителей. Некоторые из них быстро входят в повседневный обиход, а другие остаются загадкой для большинства. На основе данных Яндекс.Поиска за период с 2015 по 2024 годы были изучены самые популярные неологизмы и прослежена их эволюция.

Для анализа были отобраны запросы с фразами «что такое», «что это» и «что значит». Специалисты выделили топ-5 новых слов, которые вызывали наибольший интерес в каждом году, и проследили, как менялся к ним интерес со временем. Рассматривались только те термины, популярность которых увеличилась как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом. При этом аббревиатуры, имена собственные (включая названия брендов) и слова категории 18+ исключались из исследования.

Дополнительно из выборки убирались термины, не имеющие очевидного значения, такие как «кчау». Все отобранные слова ранжировались по количеству запросов. Если слово попадало в топ нескольких лет, оно включалось только в первый год своего пика популярности.

Главные неологизмы 2024 года

В 2024 году пользователи искали значения слов разного характера. Лидерами стали:

  1. Докс

  2. Скуф

  3. Пикми

  4. Нормис

  5. Вонёнизм

Скуфами называют мужчин старше 30 лет, предпочитающих избегать активного образа жизни и не уделяющих внимания своему внешнему виду. Пикми обозначает девушек, старающихся завоевать внимание противоположного пола, а нормис — обычного человека без выдающихся черт.

Термин «докс» употребляется в контексте поиска и распространения личной информации с целью шантажа или давления. Одним из ярких слов года стал «вонёнизм», отражающий тренд на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ, вдохновленный образом южнокорейской модели и певицы Чан Вонён.

Пикми — неологизм, характеризующий девушек, старающихся обратить на себя внимание противоположного пола, часто жертвуя собственными интересами.

Нормис — термин для обозначения обычного, ничем не примечательного человека, без ярких черт характера или стиля.

СкуфСкуф
Скуф. Фото: dzen.ru/Политнавигатор

Как менялся интерес к словам за десятилетие

Каждый год приносил новые термины, от терминов из IT-сферы до сленга молодежных субкультур:

2015

  • Кек — слово, отражающее смешок или ироничный комментарий.

  • Крафтовый — описывает что-либо изготовленное вручную или с особой внимательностью к качеству.

  • Ничоси — выражение удивления, примерно равное «ничего себе».

  • Панчлайн — кульминационная строка в шутке или реплике, завершающая её смысл.

  • Дрипка — устройство для вейпинга, генерирующее пар.

ПанчлайнПанчлайн
Панчлайн. Фото: ru.freepik.com

2016

  • Микроблейдинг — косметическая процедура для создания эффекта натуральных бровей.

  • Вейп — электронная сигарета.

  • Дратути — шуточное приветствие, смешение слов «здравствуйте» и «привет».

  • Патимейкер — человек, создающий весёлую и непринуждённую атмосферу на вечеринках.

  • Рофл — термин, означающий шутку, розыгрыш или смешной момент.

ПатимейкерПатимейкер
Патимейкер. Фото: ru.freepik.com

2017

  • Спиннер — игрушка-антистресс, которую крутят в руках.

  • Эщкере — эмоциональное междометие, выражающее радость, призыв к какому-либо действию или гордость. Оно стало популярным благодаря рэперу Face.

  • Флексить — хвастаться, показывать свои достижения или атрибуты.

  • Чилить — отдыхать, расслабляться.

  • Райзап — призыв к действиям, мотивационный лозунг (от анг. подниматься, вставать).

ЧилитьЧилить
Чилить. Фото: ru.freepik.com

2018

  • Слайм — лизун, желеобразная игрушка для детей.

  • Сквиши — мягкая игрушка или антистресс, которую приятно сжимать.

  • Чуитс — яркий образ жизни или замена привычных «привет», «пока», «окей». Пошло от названия жвачки.

  • Попсокет — аксессуар для телефона, облегчающий удержание гаджета.

  • Кринж — ощущение испанского стыда за другого человека.

ПопсокетПопсокет
Попсокет. Фото: ru.freepik.com

2019

  • Вислово — успешная вечеринка, тусовка.

  • Фудпорн — фотографии и видео аппетитной еды, вызывающие желание попробовать блюдо.

  • Фонк — музыкальный жанр, объединяющий элементы фанка, хип-хопа и джаза.

  • Глэмпинг — отдых на природе с комфортом уровня гостиницы, дословно: «гламурный кемпинг».

  • Симп — человек, чрезмерно проявляющий симпатию и заботу к другому человеку.

ФудпорнФудпорн
Фудпорн. Фото: ru.freepik.com

2020

  • Локдаун — строгие ограничения передвижения и работы, введённые во время пандемии COVID-19.

  • Ауф — эмоциональное восклицание, обозначающее восторг или одобрение.

  • Ковид — сокращённое название коронавируса COVID-19.

  • Бумер — человек старшего поколения с консервативными взглядами, часто противопоставляемый молодёжи.

  • Падра — жаргонное обращение, аналог слов «друг», «подруга».

ЛокдаунЛокдаун
Локдаун. Фото: ru.freepik.com

2021

  • Поп-ит — популярная игрушка-антистресс, состоящая из выпуклостей, которые можно выдавливать.

  • Симпл-димпл — упрощённая версия поп-ита, более компактная.

  • Заскамить — обмануть, развести на деньги или ресурсы.

  • Дрейн — эмоциональное опустошение или потеря мотивации после перенапряжения.

  • Рилс — короткие видео в соцсетях, аналогичные TikTok.

Поп-итПоп-ит
Поп-ит. Фото: ru.freepik.com

2022

  • Альтушка — молодая девушка, представительница субкультуры альт-эстетики.

  • Кинн — человек или персонаж, с которым пользователь испытывает эмоциональную связь.

  • Гиджил — желание укусить или ущипнуть любимого человека от непреодолимых чувств к нему.

  • Анскилл — неопытный, слабый игрок.

  • Конфколл — сокращение от «конференц-звонок».

КонфколлКонфколл
Конфколл. Фото: ru.freepik.com

2023

  • Сплитовать — разделение платежа за покупку на несколько частей.

  • Чиназес — слово, которое обозначает одобрение или удовольствие.

  • Подкрадули — забавная и необычная обувь.

  • Квадробика — субкультура и неофициальный вид спорта, где человек двигается на четырех конечностях и имитирует движения животных.

  • Сватнуть — ложный вызов полиции.

ПодкрадулиПодкрадули
Подкрадули. Фото: ru.freepik.com

Продолжительность интереса к словам

Некоторые неологизмы, такие как «ковид» и «патимейкер», после пика теряли актуальность, переходя в разряд общеизвестных. Однако ряд слов продолжали набирать популярность спустя несколько лет. Например, «рилс» вошел в топ-5 2021 года, но интерес к нему рос в 2023 и 2024 годах. «Кинн», появившийся в 2022 году, также демонстрировал стабильный рост. Более подробные графики можно посмотреть тут.

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