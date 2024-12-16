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Posted 16 декабря, 06:09

Published 16 декабря, 06:09

Modified 16 декабря, 06:09

Updated 16 декабря, 06:09

«Норникель» продолжает инвестировать в российскую экономику

«Норникель» продолжает инвестировать в российскую экономику

16 декабря 2024, 06:09
Фото: «Норникель».
Президент компании «Норникель» Владимир Потанин в беседе с корреспондентом делового издания «РБК» подчеркнул, что инфляция и ключевая ставка остаются основными темами для обсуждения в российском деловом сообществе.

Как отметил Потанин, санкционное давление и курс рубля осложняют ситуацию, и это в свою очередь оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. Однако те вызовы, которые встают перед экономикой России, этим не ограничиваются. Глава «Норникеля» также подчеркнул сложности с доступом к оборудованию и технологиям, что замедляет инвестиционные процессы. По мнению Потанина, импортозамещение пока не может на 100% справляться с такими вызовами и Россия и остается и будет оставаться участником мировых процессов разделения труда.

В то же время Владимир Потанин обратился к бизнесу с призывом продолжать инвестировать, подчеркнув, что делать это необходимо «терпеливо», посредством «задействования правильных рыночных инструментов», и отметил, что этими инструментами еще нужно «научиться пользоваться».

«Норникель», как отметил Потанин, несмотря на корректировку инвестиционной программы, собирается развивать стратегию уверенного роста, укрепляя связи с партнерами из Китая, а также расширяя внутри страны производство.

«Помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России. Например, мы не только сохраняем объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличиваем его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось получить поддержку», — подчеркнул глава «Норникеля».

Потанин отметил, что компания выполнила основные задачи для господдержки — сохранила рабочие места, налоговую базу, а также компетенции. В числе приоритетов «Норникеля» — выполнение экологических обязательств. К примеру, на Надеждинском металлургическом заводе реализуют программу по снижению выбросов диоксида серы, в Норильске проект «Чистый воздух» обеспечил заметные результаты.

Руководитель «Норникеля» отметил: сложный для России период преодолевается во многом благодаря успешной работе бизнеса. Он показал себя в качестве эффективного партнера государства в решении социальных и экономических задач.

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