«Норникель» продолжает инвестировать в российскую экономику

Как отметил Потанин, санкционное давление и курс рубля осложняют ситуацию, и это в свою очередь оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. Однако те вызовы, которые встают перед экономикой России, этим не ограничиваются. Глава «Норникеля» также подчеркнул сложности с доступом к оборудованию и технологиям, что замедляет инвестиционные процессы. По мнению Потанина, импортозамещение пока не может на 100% справляться с такими вызовами и Россия и остается и будет оставаться участником мировых процессов разделения труда.