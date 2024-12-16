На XXII съезде «Единой России» определены задачи на будущее

Posted 16 декабря, 06:55
Published 16 декабря, 06:55
Modified 16 декабря, 06:56
Updated 16 декабря, 06:56
На открытии пленарного заседания съезда партии президент России Владимир Путин отметил роль ЕР как лидера, который работает в интересах страны, в том числе, в направлениях поддержки участников СВО и фронтовиков. Об этом пишет mkset.ru.
В числе ключевых направлений работы ЕР на ближайшие годы — поддержка бойцов СВО и их семей на системном уровне. 13 новых положений включено в народную программу — они направлены на социальную адаптацию, медицинскую реабилитацию, профессиональную переподготовку участников специальной военной операции.
Как подчеркнул президент, с первого дня проведения СВО ЕР оказывает поддержку бойцам — вносит важные инициативы на законодательном уровне, направленные на создание системы социальных, правовых гарантий для героев и их семей, помогает в восстановлении освобожденных регионов, обеспечивает сбор и доставку мирным жителям всего необходимого. Многое делается и для ветеранов, которые вернулись из зоны боевых действий, — партия помогает им реализовать себя в политической, общественной жизни, в гражданских профессиях, напомнил президент.
Владимир Путин обратил внимание на необходимость воспитания надежных и профессиональных кадров. Федеральный проект «Время героев» в этом контексте получит региональное развитие. Участвующие в СВО Герои России уже вошли в генеральный и высший советы партии ЕР.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в народной программе появилось 39 новых положений, которые охватывают строительство школ, поддержку материнства, социальные меры, благоустройство городов. Теперь в программе 389 положений. Медведев дал поручение начать подготовку к публичному отчету по народной программе и в 2025 году завершить ее реализацию.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что ЕР уже приступила к подготовке к выборам, которые пройдут в России в 2026 году.
«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми», — отметил председатель партии.
Владимир Якушев, который был избран секретарем генерального совета партии на съезде, обозначил задачи, поставленные президентом, как основополагающие.
«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы — партия людей», — отметил он.
2025 год в России объявлен Годом муниципального депутата. Партия «Единая Россия» продолжит укрепление связи с гражданами через первичные отделения, сообщается на сайте партии ER.RU.