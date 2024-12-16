На XXII съезде «Единой России» определены задачи на будущее

Как подчеркнул президент, с первого дня проведения СВО ЕР оказывает поддержку бойцам — вносит важные инициативы на законодательном уровне, направленные на создание системы социальных, правовых гарантий для героев и их семей, помогает в восстановлении освобожденных регионов, обеспечивает сбор и доставку мирным жителям всего необходимого. Многое делается и для ветеранов, которые вернулись из зоны боевых действий, — партия помогает им реализовать себя в политической, общественной жизни, в гражданских профессиях, напомнил президент.