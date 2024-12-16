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Posted 16 декабря, 10:03

Published 16 декабря, 10:03

Modified 16 декабря, 10:03

Updated 16 декабря, 10:03

Александр Хинштейн

«Кто считает иначе, может надеть погоны»: Хинштейн раскритиковал доклад о сбитых БПЛА

16 декабря 2024, 10:03
Фото: duma.gov.ru. Александр Хинштейн

Хинштейн прервал доклад о сбитых БПЛА в Курской области

Сюжет
Черноземье
Во время оперативного заседания регионального правительства врио главы Курской области прервал доклад своего заместителя по сбитым БПЛА и ракетным опасностям. Что произошло? Сообщают «Курские известия».

Врио заместителя председателя правительства Курской области Михаил Горбунов начал зачитывать свой еженедельный отчёт и представил цифры не только о поступивших сигналах ракетной опасности и опасности БПЛА, но и о сбитых беспилотниках.

Врио губернатора Александр Хинштейн поинтересовался, уполномочили ли его соответствующие структуры озвучивать их, на что подчинённый заявил, что их называть «не запрещали».

Глава правительства предупредил его, что он несёт персональную ответственность за все цифры и факты, и назвал неправильным, когда гражданские управленцы берут на себя обязанности военных и правоохранительных органов.

«<…> начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, называть цифры, населённые пункты. Наша задача — содействовать структурам освобождения, но не чувствовать себя полководцами и стратегами. Мы им помогаем, образно говоря, подносим патроны. Все цифры называются теми, кто уполномочен. Все, кто считает иначе, может надеть погоны и идти туда, где эта система действует в полном объёме», — заявил Александр Хинштейн.

Сообщения о сбитых БПЛА публикует Министерство обороны РФ, а вот сигналы ракетной опасности — официальные паблики и каналы.

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