Как сохранить зрение в эпоху всеобщей цифровизации: советы специалистов

В 2023 году в России насчитывалось около 3,2 миллиона детей в возрасте от 0 до 14 лет с проблемами зрения, что составляет 12 процентов от общего числа детей этого возраста (около 25,5 миллиона). Среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет этот показатель ещё выше — примерно 23 процента, а к моменту окончания школы примерно у каждого четвертого выпускника возникают проблемы со зрением. Такая статистика была представлена Ассоциацией врачей-офтальмологов.