Как сохранить зрение в эпоху всеобщей цифровизации: советы специалистов

Posted 16 декабря, 07:08
Published 16 декабря, 07:08
Modified 16 декабря, 07:08
Updated 16 декабря, 07:08
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, международная фармкомпания Sentiss разработала проект под названием «Жизнь в эпоху гаджетов», цель которого — помочь людям сохранить зрение при частом использовании цифровых устройств, пишут newizv.ru.
В рамках проекта компания создаёт и распространяет образовательные видеоматериалы о том, как защитить глаза при работе с гаджетами. Отдельное внимание уделяется проблеме ухудшения зрения у детей и подростков.
В 2023 году в России насчитывалось около 3,2 миллиона детей в возрасте от 0 до 14 лет с проблемами зрения, что составляет 12 процентов от общего числа детей этого возраста (около 25,5 миллиона). Среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет этот показатель ещё выше — примерно 23 процента, а к моменту окончания школы примерно у каждого четвертого выпускника возникают проблемы со зрением. Такая статистика была представлена Ассоциацией врачей-офтальмологов.
Елена Платонова, генеральный директор компании Sentiss, считает, что эту тенденцию можно переломить, если повысить осведомленность россиян о проблемах со зрением. Тогда люди будут обращаться к специалистам на более ранних стадиях заболевания, а лечение будет более эффективным. Кроме этого, современные технологии и методы диагностики позволяют выявлять болезни на ранних этапах, ещё до появления тревожных симптомов.
Важную роль в сохранении зрения играют профилактические мероприятия, такие как специальные упражнения для укрепления глазных мышц, использование защитных экранов для гаджетов и контроль времени, проведенного перед экраном. Развитие телемедицины позволило сделать консультации специалистов более доступными для людей, проживающих в удаленных регионах страны. Забота о здоровье глаз должна войти в привычку и стать частью образа жизни современных россиян, заключила Елена Платонова.
Эксперты отмечают, что проблема заболеваний глаз актуальна и для пожилых людей. Минздрав предоставил данные, согласно которым 1,4 миллиона россиян поставлен диагноз «глаукома», а у 500 тысяч граждан это заболевание может протекать незаметно.
Другие болезни также могут влиять на зрение. Так, хламидийный конъюнктивит может быть симптомом системного заболевания. Об этом рассказал Дмитрий Майчук, заведующий отделом терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова.
Скрытые патологии зубов, такие как пульпит и периодонтит, также могут приводить к развитию глазных заболеваний, сказала офтальмолог, заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина Галина Чернакова.
Специалисты пришли к выводу, что ранняя диагностика и профилактика остаются основными способами сохранения хорошего зрения на сегодняшний день.