Хвосты подчистили: в Белгородской области почти наладили работу по вывозу мусора

Как отметил чиновник, в регионе заканчивается работа по нормализации ситуации с вывозом ТКО. В настоящее время три транспортировщика усиленно продолжают свою работу и практически везде вошли в график вывоза. Судя по тепловой карте, в основном проблемы есть в приграничных населённых пунктах.