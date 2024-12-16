Хвосты подчистили: в Белгородской области почти наладили работу по вывозу мусора

Posted 16 декабря, 07:07
Published 16 декабря, 07:07
Modified 16 декабря, 07:09
Updated 16 декабря, 07:09
Как отметил чиновник, в регионе заканчивается работа по нормализации ситуации с вывозом ТКО. В настоящее время три транспортировщика усиленно продолжают свою работу и практически везде вошли в график вывоза. Судя по тепловой карте, в основном проблемы есть в приграничных населённых пунктах.
В Старооскольского округе работу выполнили на 90%. Это связано с четырьмя хуторами, где не успели вывезти мусор два раза за неделю.
Вся область минимум один раз убирается. В «зелёной» зоне районы, где два раза в неделю вывозят мусор, а в «жёлтый», где был сбой.
Сергей Довгалюк
В Старооскольском округе также осталась проблема с крупногабаритным мусором. Но работа ведётся. Временные площадки выделили.
В целом, по словам чиновника, зачистка области после неудовлетворительной работы предыдущего транспортировщика закончена на 100%. За прошедшую неделю жалоб не было.
Довгалюк также напомнил, что регион приобрёл 124 единицы техники. Всего на линии в Белгородской области работает 224. При этом остаётся нехватка водителей. Их сейчас не более 178.
Впереди зима. С учётом гололёда и военной тематики легче не станет. Поэтому до середины января ситуацию с мусором будем держать на контроле. Главную проблему, которая была с техникой, мы решили. Мы нащупали правильный подход. Его нужно реализовать.
Вячеслав Гладков