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Posted 16 декабря, 07:07

Published 16 декабря, 07:07

Modified 16 декабря, 07:09

Updated 16 декабря, 07:09

Хвосты подчистили: в Белгородской области почти наладили работу по вывозу мусора

Хвосты подчистили: в Белгородской области почти наладили работу по вывозу мусора

16 декабря 2024, 07:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Вывоз мусора
Об этом сообщил заместитель главы региона Сергей Довгалюк. По его словам, незначительные проблемы остаются в населённых пунктах приграничья и в Старооскольского округе.

Как отметил чиновник, в регионе заканчивается работа по нормализации ситуации с вывозом ТКО. В настоящее время три транспортировщика усиленно продолжают свою работу и практически везде вошли в график вывоза. Судя по тепловой карте, в основном проблемы есть в приграничных населённых пунктах.

Фото: Из оперсовещания правительства области

В Старооскольского округе работу выполнили на 90%. Это связано с четырьмя хуторами, где не успели вывезти мусор два раза за неделю.

Вся область минимум один раз убирается. В «зелёной» зоне районы, где два раза в неделю вывозят мусор, а в «жёлтый», где был сбой.
Сергей Довгалюк

В Старооскольском округе также осталась проблема с крупногабаритным мусором. Но работа ведётся. Временные площадки выделили.

В целом, по словам чиновника, зачистка области после неудовлетворительной работы предыдущего транспортировщика закончена на 100%. За прошедшую неделю жалоб не было.

Довгалюк также напомнил, что регион приобрёл 124 единицы техники. Всего на линии в Белгородской области работает 224. При этом остаётся нехватка водителей. Их сейчас не более 178.

Фото: Из оперсовещания правительства области
Впереди зима. С учётом гололёда и военной тематики легче не станет. Поэтому до середины января ситуацию с мусором будем держать на контроле. Главную проблему, которая была с техникой, мы решили. Мы нащупали правильный подход. Его нужно реализовать.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Техника#Водители#Зима#Гололед#Хутор#Белгород#Вывоз мусора
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