Грязи меньше: в Белгородской области изменили состав смеси для посыпки дорог

Posted 16 декабря, 11:39
Published 16 декабря, 11:39
Modified 16 декабря, 11:41
Updated 16 декабря, 11:41
По словам чиновника, мало привести дороги в нормативное состояние, главное качественно их содержать.
Необходимо повысить качество содержания, увеличить количество работ и привести содержание к нормативному состоянию.
Сергей Евтушенко
На сегодня в зимний период для обработки региональных дорог область с чистой соли перешла на обработку смесью концентрацией соли и песка в пропорции 3:1. Раньше это было 1:3 (соли и песка).
Это повышает эффективность работы смеси, а также значительно уменьшает количество отложений в виде песка и грязи на проезжей части.
Сергей Евтушенко
Напомним, во время последнего снегопада в Белгороде не задействовали более половины спецтехники для уборки дорог.