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Posted 16 декабря, 11:39

Published 16 декабря, 11:39

Modified 16 декабря, 11:41

Updated 16 декабря, 11:41

В Белгородской области в смеси для дорог стало больше соли

Грязи меньше: в Белгородской области изменили состав смеси для посыпки дорог

16 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI.

В Белгородской области в смеси для дорог стало больше соли

Во время оперсовещания министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко рассказал о содержании автодорог. В частности, зимой.

По словам чиновника, мало привести дороги в нормативное состояние, главное качественно их содержать.

Необходимо повысить качество содержания, увеличить количество работ и привести содержание к нормативному состоянию.
Сергей Евтушенко

На сегодня в зимний период для обработки региональных дорог область с чистой соли перешла на обработку смесью концентрацией соли и песка в пропорции 3:1. Раньше это было 1:3 (соли и песка).

Это повышает эффективность работы смеси, а также значительно уменьшает количество отложений в виде песка и грязи на проезжей части.
Сергей Евтушенко

Напомним, во время последнего снегопада в Белгороде не задействовали более половины спецтехники для уборки дорог.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Снегопад#Зимний период#Белгород#Эффективность работы#Уборка дорог
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