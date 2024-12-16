Гладков: «За две недели 445 белгородцев получили выплаты за утраченное жильё»

Posted 16 декабря, 10:38
Published 16 декабря, 10:38
Modified 16 декабря, 10:40
Updated 16 декабря, 10:40
На еженедельном оперативном заседании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заслушал доклад о мерах государственной поддержки для белгородцев, потерявших жильё из-за обстрелов ВСУ.
«Работа по ранее выделенным средствам продолжается, и уже наблюдается определённая динамика. Что касается последних выплат, мы, как и планировали, в течение недели скорректировали список. На данный момент 445 жителей уже получили деньги на свои специальные счета. Для 66 человек процесс ещё продолжается, и сегодня после обеда они также увидят поступления», — отметил Вячеслав Гладков.
Напомним, Правительство Российской Федерации выделило 3,5 миллиарда рублей на строительство и приобретение нового жилья для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.
Губернатор Вячеслав Гладков поручил областному министерству строительства до конца недели подготовить согласованный реестр для следующего этапа обращения к Правительству РФ с просьбой о выделении очередного транша.
«Мне нужна конкретная информация по каждому человеку. В каком объёме, что уже сформировано, с кем согласовано — с МЧС России, Минфином, Минстроем РФ, — и порядок обращения. И тогда мы сразу же обратимся в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении средств», — подчеркнул Вячеслав Гладков.