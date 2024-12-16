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Posted 16 декабря, 10:38

Published 16 декабря, 10:38

Modified 16 декабря, 10:40

Updated 16 декабря, 10:40

Гладков: «За две недели 445 белгородцев получили выплаты за утраченное жильё»

Гладков: «За две недели 445 белгородцев получили выплаты за утраченное жильё»

16 декабря 2024, 10:38
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
16 декабря после обеда ещё 66 жителей региона получат выплаты на свои специальные счета. Об этом стало известно во время оперативного совещания.

На еженедельном оперативном заседании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заслушал доклад о мерах государственной поддержки для белгородцев, потерявших жильё из-за обстрелов ВСУ.

«Работа по ранее выделенным средствам продолжается, и уже наблюдается определённая динамика. Что касается последних выплат, мы, как и планировали, в течение недели скорректировали список. На данный момент 445 жителей уже получили деньги на свои специальные счета. Для 66 человек процесс ещё продолжается, и сегодня после обеда они также увидят поступления», — отметил Вячеслав Гладков.

Напомним, Правительство Российской Федерации выделило 3,5 миллиарда рублей на строительство и приобретение нового жилья для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил областному министерству строительства до конца недели подготовить согласованный реестр для следующего этапа обращения к Правительству РФ с просьбой о выделении очередного транша.

«Мне нужна конкретная информация по каждому человеку. В каком объёме, что уже сформировано, с кем согласовано — с МЧС России, Минфином, Минстроем РФ, — и порядок обращения. И тогда мы сразу же обратимся в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении средств», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Губернатор#Белгород#ВСУ#Государственная поддержка#Обстрелы#Хорошие новости#Транш
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