Гладков: «Цель — сделать Белгородчину лидером по доступным ценам на продукты питания»

Posted 16 декабря, 13:25
Published 16 декабря, 13:25
Modified 16 декабря, 13:27
Updated 16 декабря, 13:27
В Белгородской области будут работать 29 торговых площадок, на которых выделили более 400 мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также для производителей из соседних регионов. Все места предоставляются на безвозмездной основе.
«Наш регион имеет высокий уровень организации в сфере сельского хозяйства и демонстрирует образцовую практику ведения земледелия, — отметил Вячеслав Гладков. — Мы также являемся одним из ведущих регионов в области животноводства. Поэтому стоимость продуктов питания в нашем регионе должна быть ниже, учитывая большое количество производимых товаров».
В рамках предновогодних и рождественских праздников планируется проведение ярмарочных мероприятий в муниципалитетах преимущественно в выходные дни. В ярмарках примут участие 24 хозяйствующих субъекта из соседних областей, таких как Курская, Воронежская, Орловская, Ростовская и Тамбовская области.
Продукция будет представлена на территории 11 муниципальных образований области, включая Белгород, Алексеевский, Губкинский и Староскольский округа, а также Ивнянский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньской и Чернянский районы.
«Мы не можем позволить себе самые высокие цены на продукцию, — поделился глава региона. — Нам нужно более эффективно взаимодействовать с производителями и осуществлять контроль за уровнем наценки в торговых сетях. Наша цель — занять лидирующие позиции как в Центральном, так и в Федеральном округах по самым низким ценам на продукты питания и обеспечить контроль за ценами на рынках».
Для удовлетворения потребительского спроса и обеспечения доступности товаров по минимальным ценам в регионе внедряются различные системные меры. Министерство, занимающееся взаимодействием с администрациями муниципальных и городских округов области, осуществляет еженедельный мониторинг цен и наличия товаров в торговых предприятиях, работающих на территории региона.
Также в администрациях муниципалитетов области организована работа телефонов горячей линии, по которым потребители могут сообщать о случаях завышения цен. Это позволит оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и принимать необходимые меры для поддержания доступных цен на продукты питания.