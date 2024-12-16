Гладков: «Цель — сделать Белгородчину лидером по доступным ценам на продукты питания»

«Мы не можем позволить себе самые высокие цены на продукцию, — поделился глава региона. — Нам нужно более эффективно взаимодействовать с производителями и осуществлять контроль за уровнем наценки в торговых сетях. Наша цель — занять лидирующие позиции как в Центральном, так и в Федеральном округах по самым низким ценам на продукты питания и обеспечить контроль за ценами на рынках».