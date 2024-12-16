Гладков: Белгородская область сохраняет и сохранит ведущие позиции по качеству дорог

Posted 16 декабря, 13:26
Published 16 декабря, 13:26
Modified 16 декабря, 13:28
Updated 16 декабря, 13:28
В рамках еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков ознакомился с докладом о перспективах развития автодорожной отрасли региона на период с 2025 по 2027 годы.
В текущем году в Белгородской области в планах национального проекта «Безопасные качественные дороги» построено и отремонтировано 1058 километров автодорог и 24 искусственных сооружения.
К концу 2027 года в регионе планируется привести в надлежащее состояние 74% дорог регионального значения и 85,5% основной сети автомобильных дорог Российской Федерации.
Глава региона заявил, что Белгородская область всегда была и останется одним из лидеров в области качественной дорожной инфраструктуры. На планы по дорожным работам в регионе на 2025 год запланировано выделить 19,2 млрд рублей, а к 2027 году этот бюджет увеличится почти до 22 млрд рублей.
В рамках данной программы в следующем году в регионе построят и капитально отремонтируют 378 км автомобильных дорог, 15,5 км сетей наружного освещения и 16 искусственных сооружений.
Губернатор высказал признательность сотрудникам регионального министерства дорог и транспорта за их значительный вклад в развитие отрасли. Он подчеркнул, что работы проводятся в сложных условиях, включая выполнение капитального ремонта дорог во время летнего сезона. Гладков также подчеркнул, что многие работы связаны с риском для здоровья и жизни людей, которые смело и героически выполняют свои обязанности:
«Объём работ выполняется очень большой, с учётом напряжённой обстановки. Чего только стоил капитальный ремонт дороги Борисовка — Козинка в летний период времени. Очень много проводится работ, которые сопровождаются или сопряжены с реальным риском для жизни и здоровья. Люди абсолютно героически выполняют свою работу. И, конечно же, сказать спасибо — это точно мы обязаны сделать как сотрудникам министерства строительства области, так и подрядных организаций».
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, отметил необходимость обновления автопарка общественного транспорта, срок эксплуатации которого не должен превышать 10 лет. В населённых пунктах с численностью более 50 тысяч человек их соотношение ко всему общественному транспорту должно составлять максимум 85%. В Белгородской области это Белгород, Губкин, Старый Оскол. Так, в будущем планируют обновить 488 автобусов:
«Минтрансом России в настоящее время прорабатывается порядок и объёмы федеральной поддержки для реализации данного показателя — это льготный лизинг, прямые субсидии и другие меры поддержки. Как только они будут утверждены, мы обязательно будем в них участвовать».