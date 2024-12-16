Гладков: Белгородская область сохраняет и сохранит ведущие позиции по качеству дорог

Глава региона заявил, что Белгородская область всегда была и останется одним из лидеров в области качественной дорожной инфраструктуры. На планы по дорожным работам в регионе на 2025 год запланировано выделить 19,2 млрд рублей, а к 2027 году этот бюджет увеличится почти до 22 млрд рублей.