Гладков: Белгородская область остаётся мясной столицей России уже десять лет

В прошлом году регион произвёл комбикорма немного меньше — 4,75 млн тонн. А к концу 2024 года превысит даже лидерский показатель в 4,8 млн тонн. С января по октябрь Белгородская область произвела 4,165 млн тонн комбикормов всех типов. Это на 6,4% больше, чем за тот же отрезок времени в 2023 году.