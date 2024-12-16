bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 10:33

Published 16 декабря, 10:33

Modified 16 декабря, 10:35

Updated 16 декабря, 10:35

Гладков: Белгородская область остаётся мясной столицей России уже десять лет

Гладков: Белгородская область остаётся мясной столицей России уже десять лет

16 декабря 2024, 10:33
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
Вячеслав Гладков сообщил, что Белгородская область остаётся центром мясного производства в России уже больше десятилетия. Так, до конца 2024 года в области планируется произвести рекордные 1,8 млн тонн мяса. Это возможно, отметил Гладков, благодаря решению главной задачи — производству комбикорма.

Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, заявил, что регион уже более десяти лет остаётся ведущим центром мясоперерабатывающей промышленности в РФ. По его словам, один из ключевых факторов для достижения таких результатов — это обеспечение запасов кормов. В 2024 году Белгородская область и в этой сфере стала лидером России, собрав 4,8 млн тонн комбикорма.

В прошлом году регион произвёл комбикорма немного меньше — 4,75 млн тонн. А к концу 2024 года превысит даже лидерский показатель в 4,8 млн тонн. С января по октябрь Белгородская область произвела 4,165 млн тонн комбикормов всех типов. Это на 6,4% больше, чем за тот же отрезок времени в 2023 году.

Глава региона высоко оценил работу местных аграриев, которая проходит в условиях повышенной сложности. Вячеслав Гладков подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку, основное внимание уделяется мирным и продовольственным задачам:

«Несмотря на крайне сложную оперативную обстановку, мы продолжаем заниматься мирной повесткой, продолжаем кормить нашу страну. Уверен, что так будет всегда».

Так, с учётом планов и возможностей до конца текущего года в Белгородской области планируется достичь исторических показателей по производству мяса свинины и курицы. Это производство мясной продукции в объёме 1,8 млн тонн.

Гладков: Белгородская область получит 49 единиц спецтехники от федерального МЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
За ним гнался: Гладков — о том, как БПЛА охотились за экс-главой Шебекинского округаГладков: развитие бокса — приоритетное направление в Белгородской областиГладков: детский сад в Губкине отремонтировали впервые за полвека
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика