Гладков: Белгородская область остаётся мясной столицей России уже десять лет

Posted 16 декабря, 10:33
Published 16 декабря, 10:33
Modified 16 декабря, 10:35
Updated 16 декабря, 10:35
Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, заявил, что регион уже более десяти лет остаётся ведущим центром мясоперерабатывающей промышленности в РФ. По его словам, один из ключевых факторов для достижения таких результатов — это обеспечение запасов кормов. В 2024 году Белгородская область и в этой сфере стала лидером России, собрав 4,8 млн тонн комбикорма.
В прошлом году регион произвёл комбикорма немного меньше — 4,75 млн тонн. А к концу 2024 года превысит даже лидерский показатель в 4,8 млн тонн. С января по октябрь Белгородская область произвела 4,165 млн тонн комбикормов всех типов. Это на 6,4% больше, чем за тот же отрезок времени в 2023 году.
Глава региона высоко оценил работу местных аграриев, которая проходит в условиях повышенной сложности. Вячеслав Гладков подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку, основное внимание уделяется мирным и продовольственным задачам:
«Несмотря на крайне сложную оперативную обстановку, мы продолжаем заниматься мирной повесткой, продолжаем кормить нашу страну. Уверен, что так будет всегда».
Так, с учётом планов и возможностей до конца текущего года в Белгородской области планируется достичь исторических показателей по производству мяса свинины и курицы. Это производство мясной продукции в объёме 1,8 млн тонн.