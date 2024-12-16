Ефимов: По программе льготной аренды инвесторы откроют в Москве 2 детсада и гостиницу

Согласно заявлению Владимира Ефимова, благодаря программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» в течение уже более 12 лет на средства частных инвесторов восстанавливают исторические здания и открывают различные виды бизнеса в городских объектах. По результатам торгов с января текущего года инвесторами было арендовано три здания, совокупная площадь которых составляет более 2,7 тысячи квадратных метров для размещения двух частных детских садов и гостиницы. В совокупности сейчас бизнес занимает в столице 65 объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.