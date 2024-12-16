Ефимов: По программе льготной аренды инвесторы откроют в Москве 2 детсада и гостиницу

Posted 16 декабря, 17:25
Published 16 декабря, 17:25
Modified 16 декабря, 17:25
Updated 16 декабря, 17:25
Согласно заявлению Владимира Ефимова, благодаря программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» в течение уже более 12 лет на средства частных инвесторов восстанавливают исторические здания и открывают различные виды бизнеса в городских объектах. По результатам торгов с января текущего года инвесторами было арендовано три здания, совокупная площадь которых составляет более 2,7 тысячи квадратных метров для размещения двух частных детских садов и гостиницы. В совокупности сейчас бизнес занимает в столице 65 объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» была запущена в Москве в 2012 году для арендаторов объектов культурного наследия. С 2013 года в программе могут принимать участие инвесторы, планирующие открыть частные детские сады и школы. В 2022 году у представителей бизнеса появилась возможность арендовать городские площади для размещения отелей на льготных условиях. Об этом сообщает mos.ru.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, арендованные с начала 2024 года объекты недвижимости находятся в трех административных округах столицы — ЮВАО, САО и ЦАО. Суммарная площадь двух из них превышает 1,8 тысячи квадратных метров, которые город передал предпринимателям для открытия частных детсадов. Еще в одном арендатор сможет открыть отель категории «три звезды» или выше.
Чтобы стать участником программы, предприниматель должен заявить о себе в специализированных торгах. С победителем заключается арендный договор сроком на 49 лет, если речь идет об образовательных учреждениях и объектах культурного наследия, и на 20 лет — в случае открытия гостиницы.
Инвестор обязуется отремонтировать здание и выполнить требования, касающиеся ведения образовательной деятельности или размещения отеля. После этого предусмотрен переход на льготную ставку.
Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика». О нем, как и о других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.