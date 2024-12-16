Двоим участникам скандальной банды подростков из Белгорода смягчили приговоры

Posted 16 декабря, 07:41
Published 16 декабря, 07:41
Modified 16 декабря, 07:41
Updated 16 декабря, 07:41
Речь идёт о 18-летнем Юрии Татаренко и 19-летнем Денисе Трикалове. Ранее их обвинили в хулиганстве с применением насилия группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорили к исправительной колонии на два года и два года и три месяца соответственно.
В декабре прошлого года на парковке «Мега Гринна» подростки несколько раз ударили по лицу незнакомца, снимая всё это на видео. Позже они опубликовали запись, ролик вызвал общественный резонанс.
В мае 2024-го сообщалось, что в СИЗО находятся все шесть участников банды. Их главаря лишили гражданства РФ.
Подсудимые ещё в судебном заседании первой инстанции признали свою вину: Стрекалов полностью, Татаренко — частично.
Оба фигуранта ранее не были судимы, к административной ответственности не привлекались, не состояли на учёте у нарколога и психиатра, а также имеют положительные характеристики. Апелляционный суд учёл вышеперечисленное и юный возраст подсудимых, поэтому смягчил наказание.
В итоге срок обоим сократили до одного года и четырёх месяцев.