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Posted 16 декабря, 07:41

Published 16 декабря, 07:41

Modified 16 декабря, 07:41

Updated 16 декабря, 07:41

Двоим подросткам в Белгороде пересмотрели приговор

Двоим участникам скандальной банды подростков из Белгорода смягчили приговоры

16 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI. Двоим подросткам в Белгороде пересмотрели приговор

Суд согласился с апелляцией по делу банды подростков из Белгорода

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Новости Белгорода
История с бандой подростков, которые избивали на видео незнакомцев, получила продолжение. Двоим участникам банды смягчили приговоры. Теперь они проведут в заключении меньший срок, сообщают «Вести. Белгород».

Речь идёт о 18-летнем Юрии Татаренко и 19-летнем Денисе Трикалове. Ранее их обвинили в хулиганстве с применением насилия группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорили к исправительной колонии на два года и два года и три месяца соответственно.

В декабре прошлого года на парковке «Мега Гринна» подростки несколько раз ударили по лицу незнакомца, снимая всё это на видео. Позже они опубликовали запись, ролик вызвал общественный резонанс.

В мае 2024-го сообщалось, что в СИЗО находятся все шесть участников банды. Их главаря лишили гражданства РФ.

Подсудимые ещё в судебном заседании первой инстанции признали свою вину: Стрекалов полностью, Татаренко — частично.

Оба фигуранта ранее не были судимы, к административной ответственности не привлекались, не состояли на учёте у нарколога и психиатра, а также имеют положительные характеристики. Апелляционный суд учёл вышеперечисленное и юный возраст подсудимых, поэтому смягчил наказание.

В итоге срок обоим сократили до одного года и четырёх месяцев.

Членам банды подростков в Белгороде вынесли приговоры
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