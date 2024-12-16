Двоим участникам скандальной банды подростков из Белгорода смягчили приговоры

Речь идёт о 18-летнем Юрии Татаренко и 19-летнем Денисе Трикалове. Ранее их обвинили в хулиганстве с применением насилия группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорили к исправительной колонии на два года и два года и три месяца соответственно.