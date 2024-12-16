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Posted 16 декабря, 15:30

Published 16 декабря, 15:30

Modified 16 декабря, 15:30

Updated 16 декабря, 15:30

Чиновника в Старом Осколе подозревают в краже денег у бойцов СВО

Чиновника подозревают в краже у военных, а у белгородцев — проблемы с отоплением?

16 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI. Чиновника в Старом Осколе подозревают в краже денег у бойцов СВО
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Новости Белгорода
Сегодня, 16 декабря, белгородцы обсуждали чиновника, подозреваемого в краже у военных, жалобы на холод в квартирах, а также смягчение приговора двоим членам скандальной банды подростков. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Старооскольский чиновник воровал деньги у бойцов СВО?

В Старооскольском округе в краже более 1 миллиона рублей у бойцов СВО подозревают 36-летнего специалиста отдела организации деятельности Совета безопасности округа.

Работая с кандидатами на военную службу, он создал мошеннический план, чтобы завладеть их деньгами. Чиновник сопровождал бойцов в банк и предлагал привязать их банковские карты к своему номеру телефона. В результате ему удалось похитить свыше 1 миллиона рублей.

Позже администрация Старооскольского округа подтвердила информацию о задержании специалиста по делу о хищении. В связи с этим начнут процесс его увольнения.

Белгородского чиновника, подозреваемого в хищении денег бойцов СВО, уволят
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Отопление есть, а толку нет?

Отопительный сезон начался, но белгородцы жалуются на холод. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Белгорода, Губкинского, Алексеевского и Старооскольского округов — 133.

Министр жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Ботвиньев объяснил, что подать в дома температуру выше установленного графика невозможно, однако специалисты всё равно выезжали по адресам с жалобами и замеряли температуру. В 38 случаях из 68 в Белгороде температура в помещении соответствовала норме.

Ещё три человека, подававших жалобу, от замеров отказались, а десять случаев оказались связаны с аварийными ситуациями, но теплоснабжение уже восстановили.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил подготовить подробный доклад о ситуации с подачей тепла по муниципальным образованиям к следующему заседанию правительства.

Всё ещё мёрзнут: белгородцы жалуются на низкую температуру в квартирах
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Двум членам банды подростков смягчили наказание

Прошлой зимой в Белгороде «орудовала» банда подростков, которая избивала местных жителей и снимала всё это на видео, которое затем публиковала на своём канале в интернете. Личности виновных удалось быстро определить. Их отправили в СИЗО на время расследования уголовных дел.

Изначально 18-летнему Юрию Татаренко и 19-летнему Денису Трикалову, обвинённым в хулиганстве с применением насилия группой лиц, назначили наказание в виде заключения в исправительной колонии на два года одному и на два года и три месяца второму. Однако наказание смягчили.

Подсудимые ещё в судебном заседании первой инстанции признали свою вину: Стрекалов полностью, Татаренко — частично. Ранее ни один из них не был судим и не привлекался к административной ответственности. Из-за этого срок наказания им сократили до одного года и четырёх месяцев каждому.

Двоим участникам скандальной банды подростков из Белгорода смягчили приговоры
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