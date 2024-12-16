Чиновника подозревают в краже у военных, а у белгородцев — проблемы с отоплением?

Подсудимые ещё в судебном заседании первой инстанции признали свою вину: Стрекалов полностью, Татаренко — частично. Ранее ни один из них не был судим и не привлекался к административной ответственности. Из-за этого срок наказания им сократили до одного года и четырёх месяцев каждому.