Чиновника подозревают в краже у военных, а у белгородцев — проблемы с отоплением?

Posted 16 декабря, 15:30
Published 16 декабря, 15:30
Modified 16 декабря, 15:30
Updated 16 декабря, 15:30
В Старооскольском округе в краже более 1 миллиона рублей у бойцов СВО подозревают 36-летнего специалиста отдела организации деятельности Совета безопасности округа.
Работая с кандидатами на военную службу, он создал мошеннический план, чтобы завладеть их деньгами. Чиновник сопровождал бойцов в банк и предлагал привязать их банковские карты к своему номеру телефона. В результате ему удалось похитить свыше 1 миллиона рублей.
Позже администрация Старооскольского округа подтвердила информацию о задержании специалиста по делу о хищении. В связи с этим начнут процесс его увольнения.
Отопительный сезон начался, но белгородцы жалуются на холод. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Белгорода, Губкинского, Алексеевского и Старооскольского округов — 133.
Министр жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Ботвиньев объяснил, что подать в дома температуру выше установленного графика невозможно, однако специалисты всё равно выезжали по адресам с жалобами и замеряли температуру. В 38 случаях из 68 в Белгороде температура в помещении соответствовала норме.
Ещё три человека, подававших жалобу, от замеров отказались, а десять случаев оказались связаны с аварийными ситуациями, но теплоснабжение уже восстановили.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил подготовить подробный доклад о ситуации с подачей тепла по муниципальным образованиям к следующему заседанию правительства.
Прошлой зимой в Белгороде «орудовала» банда подростков, которая избивала местных жителей и снимала всё это на видео, которое затем публиковала на своём канале в интернете. Личности виновных удалось быстро определить. Их отправили в СИЗО на время расследования уголовных дел.
Изначально 18-летнему Юрию Татаренко и 19-летнему Денису Трикалову, обвинённым в хулиганстве с применением насилия группой лиц, назначили наказание в виде заключения в исправительной колонии на два года одному и на два года и три месяца второму. Однако наказание смягчили.
Подсудимые ещё в судебном заседании первой инстанции признали свою вину: Стрекалов полностью, Татаренко — частично. Ранее ни один из них не был судим и не привлекался к административной ответственности. Из-за этого срок наказания им сократили до одного года и четырёх месяцев каждому.