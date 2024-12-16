Белгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый день

По словам чиновника, на сегодня пригородные железнодорожные перевозки в регионе выполняются по семи направлениям. Задача на 2027 год выйти на пассажиропоток в доковидный период — 1 млн пассажиров. На сегодня перевели чуть более 700 тысяч.