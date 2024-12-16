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Posted 16 декабря, 10:33

Published 16 декабря, 10:33

Modified 16 декабря, 10:35

Updated 16 декабря, 10:35

Белгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый день

Белгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый день

16 декабря 2024, 10:33
Фото: 1MI.
Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко. Он отметил, что в настоящее время вопрос прорабатывается с РЖД.

По словам чиновника, на сегодня пригородные железнодорожные перевозки в регионе выполняются по семи направлениям. Задача на 2027 год выйти на пассажиропоток в доковидный период — 1 млн пассажиров. На сегодня перевели чуть более 700 тысяч.

Чтобы достичь цели, сохранят действующие поезда и скорректируют график движения. Одно из направлений — увеличение дней курсирования востребованного у населения маршрута Белгород — Воронеж. В настоящее время поезд ездит туда-обратно три раза в неделю. По обращениям людей необходимо, чтобы он курсировал ежедневно. Для этого нужен дополнительный рельсовый автобус.

На сегодняшний день власти работают с РЖД по привлечению этого поезда.

Напомним, что министр обещал рассмотреть увеличение рейсов по направлению Белгород — Воронеж ещё в феврале 2023 года.

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#Кристина Семенчук#Воронеж#Население#Маршрут#Поезда#Пассажиропоток#Белгород#Рельсовый автобус#График движения#Железнодорожные перевозки
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