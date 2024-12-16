Белгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый день

Posted 16 декабря, 10:33
Published 16 декабря, 10:33
Modified 16 декабря, 10:35
Updated 16 декабря, 10:35
По словам чиновника, на сегодня пригородные железнодорожные перевозки в регионе выполняются по семи направлениям. Задача на 2027 год выйти на пассажиропоток в доковидный период — 1 млн пассажиров. На сегодня перевели чуть более 700 тысяч.
Чтобы достичь цели, сохранят действующие поезда и скорректируют график движения. Одно из направлений — увеличение дней курсирования востребованного у населения маршрута Белгород — Воронеж. В настоящее время поезд ездит туда-обратно три раза в неделю. По обращениям людей необходимо, чтобы он курсировал ежедневно. Для этого нужен дополнительный рельсовый автобус.
На сегодняшний день власти работают с РЖД по привлечению этого поезда.
Напомним, что министр обещал рассмотреть увеличение рейсов по направлению Белгород — Воронеж ещё в феврале 2023 года.