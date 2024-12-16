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Posted 16 декабря, 16:10

Published 16 декабря, 16:10

Modified 16 декабря, 16:10

Updated 16 декабря, 16:10

Белгородского браконьера вычислили из-за оставленной в лесу засидки

Белгородского браконьера вычислили из-за оставленной в лесу засидки

16 декабря 2024, 16:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Обнаружили злоумышленника в октябре 2024 года в заказнике «Дмитриевский». У него была с собой необходимая для охоты экипировка. Теперь ему грозит уголовная ответственность, рассказали в Экоохотнадзоре.

За несколько недель до задержания на дереве в заказнике инспекторы обнаружили тщательно подготовленную засидку для охоты. Их устанавливают для выслеживания добычи. Рядом было обустроено место прикорма для копытных. В «Дмитриевском» водятся косули, вероятно, на них и охотился староосколец.

При задержании у мужчины нашли заряженный расчехлённый карабин с тепловизионным прицелом и тепловизионный монокуляр.

Браконьера передали полицейским. Его привлекли к ответственности за незаконную охоту (ч. 1 ст. 258 УК РФ). В отношении нарушителя ведётся расследование.

Добавим, что сейчас в Белгородской области запрещена охота.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Охрана природы#Белгород#Экоохотнадзор#Браконьерство
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