Белгородского браконьера вычислили из-за оставленной в лесу засидки

За несколько недель до задержания на дереве в заказнике инспекторы обнаружили тщательно подготовленную засидку для охоты. Их устанавливают для выслеживания добычи. Рядом было обустроено место прикорма для копытных. В «Дмитриевском» водятся косули, вероятно, на них и охотился староосколец.