Белгородского браконьера вычислили из-за оставленной в лесу засидки

Posted 16 декабря, 16:10
Published 16 декабря, 16:10
Modified 16 декабря, 16:10
Updated 16 декабря, 16:10
За несколько недель до задержания на дереве в заказнике инспекторы обнаружили тщательно подготовленную засидку для охоты. Их устанавливают для выслеживания добычи. Рядом было обустроено место прикорма для копытных. В «Дмитриевском» водятся косули, вероятно, на них и охотился староосколец.
При задержании у мужчины нашли заряженный расчехлённый карабин с тепловизионным прицелом и тепловизионный монокуляр.
Браконьера передали полицейским. Его привлекли к ответственности за незаконную охоту (ч. 1 ст. 258 УК РФ). В отношении нарушителя ведётся расследование.
Добавим, что сейчас в Белгородской области запрещена охота.