Гладков: Белгородская область получит 49 единиц спецтехники от федерального МЧС

Posted 16 декабря, 06:29
Published 16 декабря, 06:29
Modified 16 декабря, 07:51
Updated 16 декабря, 07:51
Федеральное правительство оказало дополнительную помощь Белгородской области. Регион получит 49 специализированных машин для подразделений МЧС. Уже поставлено 10 автоцистерн и пять вакуумных машин. Остальную технику привезут в регион в ближайшее время.
Напомним, что в октябре в Белгородскую область закупили более 2 тыс. электрогенераторов и тысячи буржуек. Таким образом регион готовится к «сложной» зиме.
Кроме того, в области находится всего две мобильные электроподстанции. Ещё три власти хранят в соседнем регионе в целях безопасности.