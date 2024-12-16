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Posted 16 декабря, 06:29

Published 16 декабря, 06:29

Modified 16 декабря, 07:51

Updated 16 декабря, 07:51

Белгородская область получит дополнительную технику для МЧС

Гладков: Белгородская область получит 49 единиц спецтехники от федерального МЧС

16 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI. Белгородская область получит дополнительную технику для МЧС
Сюжет
МЧС
В Белгородскую область привезут дополнительную технику. Её разместят в подразделениях МЧС, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Федеральное правительство оказало дополнительную помощь Белгородской области. Регион получит 49 специализированных машин для подразделений МЧС. Уже поставлено 10 автоцистерн и пять вакуумных машин. Остальную технику привезут в регион в ближайшее время.

Напомним, что в октябре в Белгородскую область закупили более 2 тыс. электрогенераторов и тысячи буржуек. Таким образом регион готовится к «сложной» зиме.

Кроме того, в области находится всего две мобильные электроподстанции. Ещё три власти хранят в соседнем регионе в целях безопасности.

Сколько мобильных электроподстанций Белгородская область хранит в другом регионе?
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