За ним гнался: Гладков — о том, как БПЛА охотились за экс-главой Шебекинского округа

В прошлом году в Шебекинском округе каждые сутки на протяжении 1,5 месяцев падали более 800 снарядов. Из-за этого множественные повреждения фиксировали в 38 тыс. домах. На сегодняшний день в Шебекино отремонтировали более 9 тыс. жилых помещений.