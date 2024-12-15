За ним гнался: Гладков — о том, как БПЛА охотились за экс-главой Шебекинского округа

Posted 15 декабря, 09:37
Published 15 декабря, 09:37
Modified 15 декабря, 09:39
Updated 15 декабря, 09:39
В прошлом году в Шебекинском округе каждые сутки на протяжении 1,5 месяцев падали более 800 снарядов. Из-за этого множественные повреждения фиксировали в 38 тыс. домах. На сегодняшний день в Шебекино отремонтировали более 9 тыс. жилых помещений.
«Они издеваются, они просто кошмарят людей. То есть никакой военной цели здесь нет. Все понимают, что никаких военных в наших населённых пунктах нет и никогда не было», — отметил в эфире губернатор.
Глава региона Вячеслав Гладков также рассказал, как украинские дроны «объявили охоту» на бывшего главу Шебекинского округа Владимира Жданова. Чиновник пытался уйти от беспилотника, который гнался прямо за ним.
«Он перекрёсток проходит, и правую колонку беспилотник взрывает», — отметил Гладков.
Этот случай был не единственным: дроны также нередко летают за машиной, на которой ездит Жданов.
Один раз ему вместе с Гладковым пришлось ползти по земле — случилось это во время миномётного обстрела. В конце концов им удалось укрыться в бетонных конструкциях, установленных по улицам округа.
«Тогда нас милиционер спас. Так заорал на нас, мы спрыгнули и поползли», — вспомнил глава региона.
Напомним, что вчера губернатор сообщил о том, что Владимир Жданов меняет место работы: вместо Шебекинского округа он начал возглавлять Старооскольский, глава которого также накануне покинул свой пост. Жданова же сменил глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.