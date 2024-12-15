ВСУ готовят крупное наступление на Белгородскую область? Отвечает оперштаб

В оперштабе ответили, готовят ли ВСУ крупное наступление на Белгородскую область

Сюжет Фейк

Такая информация стала распространяться по интернету. Обеспокоенные жители решили поинтересоваться у правительства региона, правдива ли эта новость и как планируется защищать регион, чтобы не повторить курского сценария. Ответ на вопросы дали в оперштабе.