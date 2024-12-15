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Posted 15 декабря, 12:52

Published 15 декабря, 12:52

Modified 15 декабря, 12:54

Updated 15 декабря, 12:54

В оперштабе ответили, готовят ли ВСУ крупное наступление на Белгородскую область

ВСУ готовят крупное наступление на Белгородскую область? Отвечает оперштаб

15 декабря 2024, 12:52
Фото: 1MI.

В оперштабе ответили, готовят ли ВСУ крупное наступление на Белгородскую область

Сюжет
Фейк
Такая информация стала распространяться по интернету. Обеспокоенные жители решили поинтересоваться у правительства региона, правдива ли эта новость и как планируется защищать регион, чтобы не повторить курского сценария. Ответ на вопросы дали в оперштабе.

В интернете всё больше стали обсуждать возможное нападение украинской армии на Белгородскую область. Об этом в Сети написал местный житель, который попросил властей отреагировать на появившуюся новость.

«Хотелось бы по этому поводу услышать заявления от губернатора и Минобороны. Хотя бы ради того, чтобы понять, что они в курсе возможного наступления и не допустят того, что произошло в Курской области. А тишина по этому поводу очень напрягает», — написал белгородец.

Обращение жителя прокомментировали в оперштабе.

«Пожалуйста, доверяйте только той информации, которая опубликована в официальных источниках. Оперативная обстановка, к сожалению, на приграничной территории остаётся напряжённой, но все службы в рамках своих полномочий стараются выполнять мероприятия по защите мирного населения. В случае ухудшения оперативной обстановки, информация до жителей будет доведена через официальные ресурсы», — обратились к жителям в оперштабе.
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