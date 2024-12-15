ВСУ готовят крупное наступление на Белгородскую область? Отвечает оперштаб

Posted 15 декабря, 12:52
Published 15 декабря, 12:52
Modified 15 декабря, 12:54
Updated 15 декабря, 12:54
В интернете всё больше стали обсуждать возможное нападение украинской армии на Белгородскую область. Об этом в Сети написал местный житель, который попросил властей отреагировать на появившуюся новость.
«Хотелось бы по этому поводу услышать заявления от губернатора и Минобороны. Хотя бы ради того, чтобы понять, что они в курсе возможного наступления и не допустят того, что произошло в Курской области. А тишина по этому поводу очень напрягает», — написал белгородец.
Обращение жителя прокомментировали в оперштабе.
«Пожалуйста, доверяйте только той информации, которая опубликована в официальных источниках. Оперативная обстановка, к сожалению, на приграничной территории остаётся напряжённой, но все службы в рамках своих полномочий стараются выполнять мероприятия по защите мирного населения. В случае ухудшения оперативной обстановки, информация до жителей будет доведена через официальные ресурсы», — обратились к жителям в оперштабе.