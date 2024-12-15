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Posted 15 декабря, 08:42

Published 15 декабря, 08:42

Modified 15 декабря, 08:44

Updated 15 декабря, 08:44

В Белгороде открыли 13 филиалов Почты Деда Мороза

В каких местах юные белгородцы смогут отправить своё письмо Деду Морозу?

15 декабря 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде открыли 13 филиалов Почты Деда Мороза

В этом году в Белгороде открыли 13 филиалов Почты Деда Мороза, где дети смогут в будние и выходные дни оставить свои письма. Каждому ребёнку могут отправить ответ от главного новогоднего волшебника, сообщили в мэрии.

В этом году в Белгороде откроют 13 филиалов Почты Деда Мороза. Работать отделения будут с 11:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 20:00 в выходные по следующим адресам:

  • в областном правительстве на Соборной площади, 4;
  • в кафе «Алиса в стране чудес» по улице 50-летия Белгородской области, 14;
  • в ТЦ «МегаГринн» по проспекту Б. Хмельницкого, 137т;
  • в Белгородском центре народного творчества по улице Широкая, 1.

Ящики для писем также установят на территориях городских управ:

  • у ДК «Энергомаш» по проспекту Б. Хмельницкого, 78б;
  • на Мичуринском сквере по улице Мичурина, 17;
  • у кинотеатра «Радуга» по улице Шершнева, 6;
  • у ЦМИ по улице Студенческая, 17а;
  • у Дома Офицеров по улице Куйбышева, 33а;
  • у киноцентр «Русич» по проспекту Ватутина, 8;
  • на сквере Комсомольский по улице Щорса, 51;
  • на сквере Студенческий по улице Костюкова, 69;
  • у Центра Досуга по улице Ватутина, 2а.

Чтобы получить ответ от Деда Мороза, нужно указать на письме свой обратный адрес.

Адреса Почты Деда МорозаАдреса Почты Деда Мороза
Адреса Почты Деда Мороза. Фото: мэрия Белгорода

Кроме этого, в областном правительстве, кафе, «МегаГринне» и Центре народного творчества состоится акция «Напиши письмо солдату». Белгородцы смогут написать пожелания и отправить их военнослужащим, находящимся на передовой.

Ранее власти отмечали, что организуют резиденции Деда Мороза с соблюдением всех мер безопасности.

В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза
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#Александра Склярова#Белгород#Почта Деда Мороза
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