В каких местах юные белгородцы смогут отправить своё письмо Деду Морозу?

Posted 15 декабря, 08:42
Published 15 декабря, 08:42
Modified 15 декабря, 08:44
Updated 15 декабря, 08:44
В этом году в Белгороде откроют 13 филиалов Почты Деда Мороза. Работать отделения будут с 11:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 20:00 в выходные по следующим адресам:
Ящики для писем также установят на территориях городских управ:
Чтобы получить ответ от Деда Мороза, нужно указать на письме свой обратный адрес.
Кроме этого, в областном правительстве, кафе, «МегаГринне» и Центре народного творчества состоится акция «Напиши письмо солдату». Белгородцы смогут написать пожелания и отправить их военнослужащим, находящимся на передовой.
Ранее власти отмечали, что организуют резиденции Деда Мороза с соблюдением всех мер безопасности.