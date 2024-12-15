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Posted 15 декабря, 14:34

Published 15 декабря, 14:34

Modified 15 декабря, 14:34

Updated 15 декабря, 14:34

Колесо обозрения в Белгороде

В Белгороде открыли колесо обозрения. Как с него спускаться при ракетной опасности?

15 декабря 2024, 14:34
Фото: Telegram-канал «Белгородка». Колесо обозрения в Белгороде

В белгородском парке заработало новое колесо обозрения

В парке Белгорода открыли новое колесо обозрения. Смотреть виды с него можно и в зимнее время, поскольку кабины полностью застеклены. Фотографиями поделились в Telegram-канале «Белгородка».

Вчера, 14 декабря, в Белгороде состоялось открытие колеса обозрения. Принимать первых посетителей аттракцион начал в 12:00 в парке «Калейдоскоп».

Белгородцы уже поделились первыми фотографиями колеса и открывающимися с него видами.

Виды с нового колеса обозренияВиды с нового колеса обозрения
Виды с нового колеса обозренияВиды с нового колеса обозрения
Виды с нового колеса обозренияВиды с нового колеса обозрения
Виды с нового колеса обозренияВиды с нового колеса обозрения
Виды с нового колеса обозрения. Фото: Telegram-канал «Белгородка»

Напомним, что основной каркас аттракциона смонтировали ещё в августе. Хотя изначально открытие было запланировано на весну 2024 года, сроки сильно затянулись из-за обстрелов ВСУ. Из-за этого точная дата открытия была неизвестна.

Кроме этого, белгородцам рассказали, как будут эвакуировать людей с колеса в случае ракетной опасности. Для этого у аттракциона есть несколько циклов работы с разной скоростью движения. Поэтому в случае опасности жителей смогут быстро опустить на землю и сопроводить в укрытия.

Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
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#Александра Склярова#Белгород#Колесо обозрения
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