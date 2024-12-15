В Белгороде открыли колесо обозрения. Как с него спускаться при ракетной опасности?

Posted 15 декабря, 14:34
Published 15 декабря, 14:34
Modified 15 декабря, 14:34
Updated 15 декабря, 14:34
Вчера, 14 декабря, в Белгороде состоялось открытие колеса обозрения. Принимать первых посетителей аттракцион начал в 12:00 в парке «Калейдоскоп».
Белгородцы уже поделились первыми фотографиями колеса и открывающимися с него видами.
Напомним, что основной каркас аттракциона смонтировали ещё в августе. Хотя изначально открытие было запланировано на весну 2024 года, сроки сильно затянулись из-за обстрелов ВСУ. Из-за этого точная дата открытия была неизвестна.
Кроме этого, белгородцам рассказали, как будут эвакуировать людей с колеса в случае ракетной опасности. Для этого у аттракциона есть несколько циклов работы с разной скоростью движения. Поэтому в случае опасности жителей смогут быстро опустить на землю и сопроводить в укрытия.