В Белгороде открыли колесо обозрения. Как с него спускаться при ракетной опасности?

Кроме этого, белгородцам рассказали, как будут эвакуировать людей с колеса в случае ракетной опасности. Для этого у аттракциона есть несколько циклов работы с разной скоростью движения. Поэтому в случае опасности жителей смогут быстро опустить на землю и сопроводить в укрытия.