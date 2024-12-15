Слухи о наступлении ВСУ и «охота» БПЛА на белгородского чиновника: итоги воскресенья

На обращение белгородца ответили в оперативном штабе. Они призвали жителей доверять информации только из официальных источников и отметили, что ситуация на границе остаётся напряжённой, однако все службы стараются защищать мирное население в рамках своих полномочий. В случае ухудшения обстановки, информацию доведут до жителей через официальные каналы.