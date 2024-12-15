Слухи о наступлении ВСУ и «охота» БПЛА на белгородского чиновника: итоги воскресенья

Posted 15 декабря, 15:30
Published 15 декабря, 15:30
Modified 15 декабря, 15:30
Updated 15 декабря, 15:30
В интернете активно обсуждается возможное нападение украинской армии на Белгородскую область. Один из обеспокоенных этими слухами местных жителей попросил властей прокомментировать эту новость.
Он сказал, что их реакция позволит понять, осведомлены ли они о возможном наступлении и предпримут ли все необходимые меры, чтобы избежать ситуации, произошедшей в августе в Курской области.
На обращение белгородца ответили в оперативном штабе. Они призвали жителей доверять информации только из официальных источников и отметили, что ситуация на границе остаётся напряжённой, однако все службы стараются защищать мирное население в рамках своих полномочий. В случае ухудшения обстановки, информацию доведут до жителей через официальные каналы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил главе Шебекинского округа Владимиру Жданову перейти на пост руководителя Старооскольского округа. На его место могут назначить Андрея Гриднева, который ранее возглавлял Новооскольский округ.
Новым и. о. главы в Новооскольском округе может стать Андрей Миськов — бывший руководитель Краснояружского района. Его место может занять Виталий Кутоманов — первый замглавы Ракитянского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Белгородцев же такие перемены не устроили: жители Старооскольского округа начали просить губернатора назначить их главой выходца из их муниципалитета, а не чужого человека. По их мнению, так чиновник будет гораздо ответственнее подходить к своим обязанностям.
В оперативном штабе ответили на обращения граждан, пояснив, что кандидатура нового главы Старооскольского округа ещё не утверждена — выбор по итогам конкурса сделает Совет депутатов. В данный момент никаких решений ещё не приняли.
Жителей пообещали проинформировать о дате и условиях конкурса на официальных ресурсах. Сам же губернатор имеет право от себя порекомендовать определённых кандидатов.
Вячеслав Гладков дал интервью телеканалу «Россия», в котором рассказал о жизни Шебекинского округа, на протяжении двух лет попадающего под обстрелы ВСУ, и где продолжаются восстановительные работы жилых помещений.
Также губернатор отметил, что на бывшего главу Шебекинского округа Владимира Жданова «начали охоту» украинские беспилотники. Дроны летали за чиновником, пока тот переходил дорогу, а также когда ехал в своём автомобиле.
Однажды им вдвоём пришлось ползти по земле к укрытию во время миномётного обстрела.
Связана ли эта «охота» со сменой работы Жданова, неизвестно.