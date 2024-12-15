Минувшей ночью над Белгородом сбили один беспилотник. Есть разрушения

Posted 15 декабря, 08:26
Published 15 декабря, 08:26
Modified 15 декабря, 08:28
Updated 15 декабря, 08:28
В Майском Белгородского района украинский дрон ударил по частному дому, в результате чего погиб девятилетний мальчик. Его семимесячная сестра и мать получили ранения, их госпитализировали. Отец не пострадал.
Всего в муниципалитете повреждения получили семь домовладений, одна надворная постройка и три автомобиля.
Один дрон сбили над Белгородом. Из-за этого повреждения получили две квартиры в одном МКД и один частный дом.
В Шебекинском округе разрушения зафиксировалли в двух многоквартирных домах, одном домовладении и одном авто. В Борисовском районе пострадал социальный объект, в Валуйском округе — легковушка.
Также под ударом ВСУ оказались Грайворонский округ, Краснояружский и Прохоровский районы. В этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что над регионом 14 декабря уничтожили 37 вражеских БПЛА.