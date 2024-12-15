Минувшей ночью над Белгородом сбили один беспилотник. Есть разрушения

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 65 снарядами и 37 БПЛА

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За минувшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области. Громко было и в Белгороде. Погиб один ребёнок, ещё один пострадал. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.