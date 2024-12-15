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Posted 15 декабря, 08:26

Published 15 декабря, 08:26

Modified 15 декабря, 08:28

Updated 15 декабря, 08:28

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 65 снарядами и 37 БПЛА

Минувшей ночью над Белгородом сбили один беспилотник. Есть разрушения

15 декабря 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney.

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 65 снарядами и 37 БПЛА

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области. Громко было и в Белгороде. Погиб один ребёнок, ещё один пострадал. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Майском Белгородского района украинский дрон ударил по частному дому, в результате чего погиб девятилетний мальчик. Его семимесячная сестра и мать получили ранения, их госпитализировали. Отец не пострадал.

Всего в муниципалитете повреждения получили семь домовладений, одна надворная постройка и три автомобиля.

Один дрон сбили над Белгородом. Из-за этого повреждения получили две квартиры в одном МКД и один частный дом.

В Шебекинском округе разрушения зафиксировалли в двух многоквартирных домах, одном домовладении и одном авто. В Борисовском районе пострадал социальный объект, в Валуйском округе — легковушка.

Также под ударом ВСУ оказались Грайворонский округ, Краснояружский и Прохоровский районы. В этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что над регионом 14 декабря уничтожили 37 вражеских БПЛА.

Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом
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