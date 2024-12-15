Как на назначение глав трёх белгородских районов повлияют рекомендации Гладкова?

Posted 15 декабря, 13:28
Published 15 декабря, 13:28
Modified 15 декабря, 13:30
Updated 15 декабря, 13:30
Вчера, 14 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал сообщать о кадровых перестановках. Так, он порекомендовал главе Шебекинского округа Владимиру Жданову возглавить Старооскольский, а на его место назначить экс-главу Новооскольского округа Андрея Гриднева.
Спустя сутки стало известно, что исполнять обязанности Гриднева в Новооскольском округе начнёт бывший глава Краснояружского района Андрей Миськов. Его же место может занять первый заместитель главы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.
Однако эта информация возмутила некоторых белгородцев: больше всего возмущения высказали жители Старооскольского округа, которые попросили на место главы назначить кого-то из их муниципалитета.
«Я, как жительница этого города, считаю, что Старый Оскол заслуживает на этой должности жителя нашего города. Человека, который живёт здесь, знает этот город, любит этот город. Ходит с нами по одним тротуарам, ездит по одним дорогам. Нам нужен мэр, который по окончании своих полномочий будет здесь жить. И всё, что он сделает или не сделает для города, — это будет также и для его родных и близких», — написала одна из белгородок.
На обращения жителей ответили в оперштабе. Они объяснили, что кандидатура на пост главы Старооскольского округа ещё не утверждена: выбирать чиновника будет Совет депутатов.
«Глава администрации назначается Советом депутатов округа на конкурсной основе на срок полномочий Совета, который устанавливает порядок проведения и публикует условия конкурса. В данный момент заседания Совета депутатов ещё не было, никаких решений не принято, о дате и всех условиях конкурса жители будут проинформированы дополнительно на официальных ресурсах», — объяснили жителям.
В оперштабе также добавили, что губернатор просто порекомендовал чиновников на пост глав этих муниципалитетов, так как имеет на это право. Принять же участие в конкурсе может любой желающий, а победителей выберет Совет депутатов.