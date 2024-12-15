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Posted 15 декабря, 13:28

Published 15 декабря, 13:28

Modified 15 декабря, 13:30

Updated 15 декабря, 13:30

Белгородцам объяснили, точно ли Жданов возглавит Старооскольский округ

Как на назначение глав трёх белгородских районов повлияют рекомендации Гладкова?

15 декабря 2024, 13:28
Фото: 1MI.

Белгородцам объяснили, точно ли Жданов возглавит Старооскольский округ

Не всех белгородцев устроила новость о грядущих кадровых перестановках сразу в нескольких муниципалитетах. Больше всего протестов высказали жители Старооскольского округа, которые попросили поставить на пост их главы местного жителя. Ситуацию объяснили в оперштабе.

Вчера, 14 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал сообщать о кадровых перестановках. Так, он порекомендовал главе Шебекинского округа Владимиру Жданову возглавить Старооскольский, а на его место назначить экс-главу Новооскольского округа Андрея Гриднева.

Спустя сутки стало известно, что исполнять обязанности Гриднева в Новооскольском округе начнёт бывший глава Краснояружского района Андрей Миськов. Его же место может занять первый заместитель главы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.

Однако эта информация возмутила некоторых белгородцев: больше всего возмущения высказали жители Старооскольского округа, которые попросили на место главы назначить кого-то из их муниципалитета.

«Я, как жительница этого города, считаю, что Старый Оскол заслуживает на этой должности жителя нашего города. Человека, который живёт здесь, знает этот город, любит этот город. Ходит с нами по одним тротуарам, ездит по одним дорогам. Нам нужен мэр, который по окончании своих полномочий будет здесь жить. И всё, что он сделает или не сделает для города, — это будет также и для его родных и близких»,  — написала одна из белгородок.

На обращения жителей ответили в оперштабе. Они объяснили, что кандидатура на пост главы Старооскольского округа ещё не утверждена: выбирать чиновника будет Совет депутатов.

«Глава администрации назначается Советом депутатов округа на конкурсной основе на срок полномочий Совета, который устанавливает порядок проведения и публикует условия конкурса. В данный момент заседания Совета депутатов ещё не было, никаких решений не принято, о дате и всех условиях конкурса жители будут проинформированы дополнительно на официальных ресурсах», — объяснили жителям.

В оперштабе также добавили, что губернатор просто порекомендовал чиновников на пост глав этих муниципалитетов, так как имеет на это право. Принять же участие в конкурсе может любой желающий, а победителей выберет Совет депутатов.

Гладков назвал имена новых и. о. глав ещё двух муниципалитетов
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