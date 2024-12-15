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Posted 15 декабря, 10:06

Published 15 декабря, 10:06

Modified 15 декабря, 13:04

Updated 15 декабря, 13:04

Гладков назвал имена новых и. о. глав ещё двух муниципалитетов

Гладков назвал имена новых и. о. глав ещё двух муниципалитетов

15 декабря 2024, 10:06
Фото: 1MI.
Речь идёт о Новооскольском округе и Краснояружском районе. О том, кому глава региона предложил возглавить эти муниципалитеты, он сообщил в своём Telegram-канале.

Вчера, 14 декабря, в Белгородской области начались кадровые перестановки. Так, губернатор Вячеслав Гладков предложил главе Шебекинского округа Владимиру Жданову возглавить Старооскольский округ, где накануне ушёл в отставку Андрей Чесноков. Приграничный же муниципалитет возглавил экс-глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

На следующий день, 15 декабря, стало известно, что исполнять обязанности главы Новооскольского округа будет бывший глава Краснояружского района Андрей Миськов. Его же место займёт первый заместитель главы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.

Гладков отметил, что все юридические процедуры муниципалитеты проведут в рамках действующего законодательства.

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