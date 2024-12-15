Гладков назвал имена новых и. о. глав ещё двух муниципалитетов

На следующий день, 15 декабря, стало известно, что исполнять обязанности главы Новооскольского округа будет бывший глава Краснояружского района Андрей Миськов. Его же место займёт первый заместитель главы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.