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Posted 14 декабря, 13:36

Published 14 декабря, 13:36

Modified 14 декабря, 15:46

Updated 14 декабря, 15:46

ВСУ подорвали дроном жилой дом в Шебекино

ВСУ подорвали дроном жилой дом в Шебекино

14 декабря 2024, 13:36
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Приграничье
Беспилотник влетел в частный дом в белгородском приграничье. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Украинский FPV-дрон атаковал частный жилой дом в Шебекино. После взрыва загорелась крыша, также повреждена внутренняя отделка. Огонь пожарные уже потушили.

Ещё одна атака беспилотника была на легковую машину на трассе из Шебекино в Белгород. Взрывчатка дрона не сдетонировала, в автомобиле повреждено лобовое стекло. Никто не пострадал.

Белгородскую область 14 декабря ВСУ массово атакуют с помощью беспилотников. Работает система ПВО, белгородцы сообщают о взрывах. Есть и последствия на земле. Самые страшные — в посёлке Майский Белгородского района, где после взрыва беспилотника в частном доме погиб девятилетний ребёнок.

Девятилетний мальчик погиб после атаки беспилотника под Белгородом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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