ВСУ подорвали дроном жилой дом в Шебекино

Posted 14 декабря, 13:36
Published 14 декабря, 13:36
Modified 14 декабря, 15:46
Updated 14 декабря, 15:46
Украинский FPV-дрон атаковал частный жилой дом в Шебекино. После взрыва загорелась крыша, также повреждена внутренняя отделка. Огонь пожарные уже потушили.
Ещё одна атака беспилотника была на легковую машину на трассе из Шебекино в Белгород. Взрывчатка дрона не сдетонировала, в автомобиле повреждено лобовое стекло. Никто не пострадал.
Белгородскую область 14 декабря ВСУ массово атакуют с помощью беспилотников. Работает система ПВО, белгородцы сообщают о взрывах. Есть и последствия на земле. Самые страшные — в посёлке Майский Белгородского района, где после взрыва беспилотника в частном доме погиб девятилетний ребёнок.