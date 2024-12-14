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Posted 14 декабря, 09:38

Published 14 декабря, 09:38

Modified 14 декабря, 12:40

Updated 14 декабря, 12:40

ВСУ атаковали МКД и соцобъект в Белгородской области

ВСУ атаковали МКД и соцобъект в Белгородской области

14 декабря 2024, 09:38
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил».
Сюжет
Приграничье
Утром 14 декабря приграничный регион попал под массовый налёт украинских беспилотников. Работает ПВО, раздаются взрывы, есть и прилёты по объектам и жилым домам. О новых последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

В Шебекино беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва повреждения получил фасад МКД, выбиты стёкла. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Борисовском районе село Байцуры попало под атаку сразу трёх дронов-камикадзе. После взрыва загорелась крыша на одном из социальных объектов. Пожар уже ликвидировали. Здесь люди тоже не пострадали.

Ранее после взрыва беспилотника в посёлке Майский Белгородского района в частном доме погиб девятилетний мальчик, а его мама и семимесячная сестра получили ранения.

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#Татьяна Лукащева#Происшествия#Шебекино#Борисовский район#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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