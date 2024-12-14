ВСУ атаковали МКД и соцобъект в Белгородской области

Posted 14 декабря, 09:38
Published 14 декабря, 09:38
Modified 14 декабря, 12:40
Updated 14 декабря, 12:40
В Шебекино беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва повреждения получил фасад МКД, выбиты стёкла. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Борисовском районе село Байцуры попало под атаку сразу трёх дронов-камикадзе. После взрыва загорелась крыша на одном из социальных объектов. Пожар уже ликвидировали. Здесь люди тоже не пострадали.
Ранее после взрыва беспилотника в посёлке Майский Белгородского района в частном доме погиб девятилетний мальчик, а его мама и семимесячная сестра получили ранения.