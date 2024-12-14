Viber заблокировали в России

Posted 14 декабря, 06:24
Published 14 декабря, 06:24
Modified 14 декабря, 08:02
Updated 14 декабря, 08:02
Ведомство сообщило о блокировке «вайбера» в своём Telegram-канале. По данным РКН, в мессенджере распространяют информацию о продаже наркотиков, размещают противоправный контент, а также используют его в террористических, экстремистских целях и для вербовки людей.
Журналист и телеведущий Александр Малькевич рассказал «РосБалту», что здесь вопрос не только в неудалении запрещённой информации и несоблюдении требований регуляторов.
«Реальность куда глубже — речь идёт о системных проблемах сервиса. Viber демонстрирует хроническую неспособность выполнять требования закона, что уже само по себе выглядит как стратегия конфликта, а не сотрудничества. Но основная проблема в том, что мессенджер не обеспечивает должного уровня контроля за безопасностью контента и пользователей. Отсутствие нормальной идентификации пользователей только подстегивает злоупотребления, включая распространение фейков, мошенничество, и даже использование платформы в политических и военных целях», — подчеркнул журналист.
Viber получал штрафы за размещение запрещённого контента и отказы удалять ложную информацию. Сумма штрафов превысила 1,8 млн рублей, и их не оплатили.
Милькевич указал и на неоднократные сбои в работе приложения, что может указывать на нестабильность работы сервиса в России.