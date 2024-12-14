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Posted 14 декабря, 06:24

Published 14 декабря, 06:24

Modified 14 декабря, 08:02

Updated 14 декабря, 08:02

Viber заблокировали в России

Viber заблокировали в России

14 декабря 2024, 06:24
Фото: 1MI.
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру на территории страны за использование сервиса в террористических, экстремистских и других незаконных целях.

Ведомство сообщило о блокировке «вайбера» в своём Telegram-канале. По данным РКН, в мессенджере распространяют информацию о продаже наркотиков, размещают противоправный контент, а также используют его в террористических, экстремистских целях и для вербовки людей.

Журналист и телеведущий Александр Малькевич рассказал «РосБалту», что здесь вопрос не только в неудалении запрещённой информации и несоблюдении требований регуляторов.

«Реальность куда глубже — речь идёт о системных проблемах сервиса. Viber демонстрирует хроническую неспособность выполнять требования закона, что уже само по себе выглядит как стратегия конфликта, а не сотрудничества. Но основная проблема в том, что мессенджер не обеспечивает должного уровня контроля за безопасностью контента и пользователей. Отсутствие нормальной идентификации пользователей только подстегивает злоупотребления, включая распространение фейков, мошенничество, и даже использование платформы в политических и военных целях», — подчеркнул журналист.

Viber получал штрафы за размещение запрещённого контента и отказы удалять ложную информацию. Сумма штрафов превысила 1,8 млн рублей, и их не оплатили.

Милькевич указал и на неоднократные сбои в работе приложения, что может указывать на нестабильность работы сервиса в России.

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#Татьяна Лукащева#Общество#Блокировка#Viber#РКН
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