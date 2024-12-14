«Россети Центр» принимают вопросы на пресс-конференцию Игоря Маковского

Во вторник, 17 декабря, пройдёт пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского. Он расскажет об итогах работы группы компаний в 2024 году и ответит на вопросы СМИ. Мероприятие пройдёт в московском офисе «Россети Центр», региональный журналисты смогут принять участие в онлайн-формате. Также Маковский ответит и на вопросы потребителей электроэнергии.