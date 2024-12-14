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Posted 14 декабря, 14:07

Published 14 декабря, 14:07

Modified 14 декабря, 14:09

Updated 14 декабря, 14:09

«Россети Центр» принимают вопросы на пресс-конференцию Игоря Маковского

«Россети Центр» принимают вопросы на пресс-конференцию Игоря Маковского

14 декабря 2024, 14:07
Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Поволжье» ответит на вопросы 17 декабря.

Во вторник, 17 декабря, пройдёт пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского. Он расскажет об итогах работы группы компаний в 2024 году и ответит на вопросы СМИ. Мероприятие пройдёт в московском офисе «Россети Центр», региональный журналисты смогут принять участие в онлайн-формате. Также Маковский ответит и на вопросы потребителей электроэнергии.

Задать вопрос можно до 17 декабря круглосуточно любым удобным способом. Если вопрос не прозвучит на пресс-конференции, на него после ответят в индивидуальном порядке.

Задать вопрос можно из любой точки России по телефону «горячей линии» 8-800-222-0-220. Звонок будет бесплатным и с городских, и с мобильных телефонов. Также направить обращение можно с помощью специальной формы на сайте.

#Евгений Грицков#Общество#Задать вопрос#Пресс-конференция#Россети Центр
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