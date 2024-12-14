«Россети Центр» принимают вопросы на пресс-конференцию Игоря Маковского

Posted 14 декабря, 14:07
Published 14 декабря, 14:07
Modified 14 декабря, 14:09
Updated 14 декабря, 14:09
Во вторник, 17 декабря, пройдёт пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского. Он расскажет об итогах работы группы компаний в 2024 году и ответит на вопросы СМИ. Мероприятие пройдёт в московском офисе «Россети Центр», региональный журналисты смогут принять участие в онлайн-формате. Также Маковский ответит и на вопросы потребителей электроэнергии.
Задать вопрос можно до 17 декабря круглосуточно любым удобным способом. Если вопрос не прозвучит на пресс-конференции, на него после ответят в индивидуальном порядке.
Задать вопрос можно из любой точки России по телефону «горячей линии» 8-800-222-0-220. Звонок будет бесплатным и с городских, и с мобильных телефонов. Также направить обращение можно с помощью специальной формы на сайте.