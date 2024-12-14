Гладков предложил Владимиру Жданову возглавить Старооскольский округ

Posted 14 декабря, 10:53
Published 14 декабря, 10:53
Modified 14 декабря, 12:40
Updated 14 декабря, 12:40
Вячеслав Гладков предложил возглавить Старооскольский городской округ нынешнему главе Шебекинского округа Владимиру Жданову.
Накануне о своей отставке по собственному желанию сообщил Андрей Чесноков. Он рассказал, что переходит на другую работу. Чесноков возглавлял округ с декабря 2021 года после ухода Александра Сергиенко. Официально избавился от приставки и. о. в феврале 2022 года.
Владимир Жданов руководит администрацией Шебекинского округа с октября 2018 года. До этого при Савченко руководил администрацией губернатора Белгородской области.