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Posted 14 декабря, 10:53

Published 14 декабря, 10:53

Modified 14 декабря, 12:40

Updated 14 декабря, 12:40

Гладков предложил Владимиру Жданову возглавить Старооскольский округ

Гладков предложил Владимиру Жданову возглавить Старооскольский округ

14 декабря 2024, 10:53
Фото: страница Владимира Жданова в ВК.
Накануне в отставку ушёл глава Старого Оскола Андрей Чесноков. Губернатор считает, что занять освободившийся пост должен нынешний руководитель администрации Шебекинского округа.

Вячеслав Гладков предложил возглавить Старооскольский городской округ нынешнему главе Шебекинского округа Владимиру Жданову.

Накануне о своей отставке по собственному желанию сообщил Андрей Чесноков. Он рассказал, что переходит на другую работу. Чесноков возглавлял округ с декабря 2021 года после ухода Александра Сергиенко. Официально избавился от приставки и. о. в феврале 2022 года.

Владимир Жданов руководит администрацией Шебекинского округа с октября 2018 года. До этого при Савченко руководил администрацией губернатора Белгородской области.

Глава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставку
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#Татьяна Лукащева#Общество#Глава администрации#Старооскольский округ
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