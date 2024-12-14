Гладков предложил Владимиру Жданову возглавить Старооскольский округ

Накануне о своей отставке по собственному желанию сообщил Андрей Чесноков. Он рассказал, что переходит на другую работу. Чесноков возглавлял округ с декабря 2021 года после ухода Александра Сергиенко. Официально избавился от приставки и. о. в феврале 2022 года.