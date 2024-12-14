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Posted 14 декабря, 11:50

Published 14 декабря, 11:50

Modified 14 декабря, 12:39

Updated 14 декабря, 12:39

Гладков назвал имя нового и.о. главы Шебекинского округа

Гладков назвал имя нового и.о. главы Шебекинского округа

14 декабря 2024, 11:50
Фото: страница Гриднева в ВК.
После проведения всех юридических процедур обязанности будет исполнять нынешний глава Новооскольского округа Андрей Гриднев, сообщил Вячеслав Гладков.

Исполняющим обязанности главы Шебекинского округа будет нынешний руководитель администрации Нового Оскола Андрей Гриднев. Кто временно заменит Гриднева, пока не сообщается.

Андрей Гриднев руководит администрацией Новооскольского округа с ноября 2015 года, когда муниципалитет ещё был районом. С середины ноября он проходил службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

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