Гладков назвал имя нового и.о. главы Шебекинского округа

Posted 14 декабря, 11:50
Published 14 декабря, 11:50
Modified 14 декабря, 12:39
Updated 14 декабря, 12:39
Исполняющим обязанности главы Шебекинского округа будет нынешний руководитель администрации Нового Оскола Андрей Гриднев. Кто временно заменит Гриднева, пока не сообщается.
Ранее губернатор рассказал, что предложил возглавить Старооскольский городской округ после ухода в отставку Андрей Чеснокова главе администрации Шебекинского округа Владимиру Жданову.
Андрей Гриднев руководит администрацией Новооскольского округа с ноября 2015 года, когда муниципалитет ещё был районом. С середины ноября он проходил службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород».