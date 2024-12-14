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Posted 14 декабря, 06:49

Published 14 декабря, 06:49

Modified 14 декабря, 06:51

Updated 14 декабря, 06:51

развязка в Северном

Гладков назвал дату решения проблемы с заторами на въезде в Белгород

14 декабря 2024, 06:49
Фото: минтранс. развязка в Северном
Сюжет
Новости Белгорода
После замены кольцевой развязки на светофорное регулирование белгородцы массово жалуются на пробки в посёлке Северный. Проблему должны решить к понедельнику, сообщил губернатор.

Белгородка пожаловалась главе региона на автомобильные пробки на выезде из Северного в Белгород. Там убрали кольцевую развязку, и теперь время поездки увеличилось.

«От посёлка до въезда в город добираться по полчаса. Мы терпели, когда демонтировали кольцо и вводили на участке реверсивное движение. Когда открыли дорогу, проезжать стало легче, но на светофорах стоим долго, образуются заторы. Хотим нормально добираться в Белгород», — обратилась женщина.

Губернатор ответил что сейчас на трассе у промпарка «Северный» проводят отладку установленных светофоров. Настройка продолжится в субботу и воскресенье, к понедельнику работы завершат и жалоб должно стать меньше.

Светофоры на участке после ремонта заработали 10 декабря. В минтрансе ранее отмечали, что кольцевая развязка больше не справлялась с трафиком, поэтому её решили заменить на перекрёсток со светофорным регулированием.

В Белгороде построят ещё одну кольцевую развязку
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#Татьяна Лукащева#Ремонт#Светофоры#Новости Белгорода#Пробки#Кольцо#Белгород#Развязка#Жалобы губернатору
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