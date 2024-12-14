Гладков назвал дату решения проблемы с заторами на въезде в Белгород

Posted 14 декабря, 06:49
Published 14 декабря, 06:49
Modified 14 декабря, 06:51
Updated 14 декабря, 06:51
Белгородка пожаловалась главе региона на автомобильные пробки на выезде из Северного в Белгород. Там убрали кольцевую развязку, и теперь время поездки увеличилось.
«От посёлка до въезда в город добираться по полчаса. Мы терпели, когда демонтировали кольцо и вводили на участке реверсивное движение. Когда открыли дорогу, проезжать стало легче, но на светофорах стоим долго, образуются заторы. Хотим нормально добираться в Белгород», — обратилась женщина.
Губернатор ответил что сейчас на трассе у промпарка «Северный» проводят отладку установленных светофоров. Настройка продолжится в субботу и воскресенье, к понедельнику работы завершат и жалоб должно стать меньше.
Светофоры на участке после ремонта заработали 10 декабря. В минтрансе ранее отмечали, что кольцевая развязка больше не справлялась с трафиком, поэтому её решили заменить на перекрёсток со светофорным регулированием.